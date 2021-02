von Juliane Kühnemund und Stefan Limberger-Andris

Viele Eltern werden in Zeiten des Corona-Lockdowns erleichtert sein: Am kommenden Montag, 22. Februar, nehmen die Bonndorfer kommunalen Kindergärten sowie die Grundschule im Bildungszentrum Bonndorf (BZB) wieder den Betrieb auf.

Kindergärten

Nachdem seitens des Landes das Signal kam, die Einrichtungen schrittweise öffnen zu können, haben sich die Bonndorfer Kindergartenleiterinnen und die Stadtverwaltung als Kindergartenträger darauf geeinigt, die Kindergärten sowie die Kinderkrippe zu öffnen, und zwar im Regelbetrieb.

Wie Ordnungsamtsleiterin Alexandra Ruf auf Nachfrage der Zeitung erläuterte, wurden alle Eltern bereits informiert. Um auch in den Kindergärten ein Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird zur Sicherheit der Kinder allen Erzieherinnen zwei Mal wöchentlich eine freiwillige Testung mittels Antigentest (Schnelltest) auf das Coronavirus angeboten.

Diese Tests werden von ausgebildeten Kräften durchgeführt. Die Kinder selbst werden in ihren Gruppen bleiben, eine Durchmischung soll es auch nicht beim angebotenen Mittagessen geben. Ferner, so Alexandra Ruf, will man auch daran festhalten, bei der Ankunft der Kinder Fieber zu messen. Die Eltern müssen beim Bringen und Abholen ihrer Kinder eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen.

Grundschule

Klar sei, dass es ab 22. Februar von 8.10 bis 12.35 Uhr für die rund 255 Grundschüler Wechselunterricht an der Grundschule geben wird, äußerte sich die kommissarische Schulleiterin Renate Scriba auf Anfrage. Die Schulverwaltung sei noch an der Planung zur Umsetzung der ministerialen Vorgaben.

Mit den vier Schulstandorten Bonndorf (Klassenstufen 3 und 4), Wellendingen und Gündelwangen (jeweils Klassenstufen 1 und 2) sowie der Martin Gerbert-Schule (Klassenstufen 2 und 3; Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum (SBBZ)) sei die Ministeriumsvorgabe – zwei Klassenstufen in jeweils halber Klassenstärke je Schultag zu unterrichten – problemlos umsetzbar.

Die Bonndorfer Grundschule profitiere in der jetzigen Situation von den dezentralen Strukturen an vier Standorten und befinde sich damit in einer günstigen Lage, so Renate Scriba.

Angeboten werde weiterhin eine Notbetreuung für Familien, die dies benötigen. Die Notbetreuung muss nach den Vorgaben das komplette Stundenplanangebot der Grundschule abdecken, erklärte Renate Scriba. Die rund 22 SBBZ-Schüler haben momentan keinen Präsenzunterricht an der Martin Gerbert-Schule.

Wöchentlich zwei Mal sollen sich ab Dienstag, 23. Februar, das 22-köpfige Kollegium der Grundschule, deren Assistenzen und junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule leisten, auf das Coronavirus testen lassen können, erläuterte Renate Scriba im Gespräch. Die Stadtverwaltung Bonndorf habe die hierfür notwendigen Schnelltest-Kapazitäten zugesagt.