von Martha Weishaar

Seit fünf Jahrzehnten spielt Bernhard Podeswa in der Stadtmusik Bonndorf Posaune. „Eigentlich fing ich schon zwei Jahre vorher, mit elf Jahren, an. Mein Vater hat es mir allerdings verboten. Also ging ich heimlich zum Unterricht. Mit Melodica und Flügelhorn fing ich an. Die Instrumente deponierte ich bei meinem Freund“, verrät der Posaunist.

Der damalige Dirigent Fröhlich habe ihm aufgrund guter Leistungen eine Posaune gegeben. „Viel lieber hätte ich Trompete gespielt. Für mich brach eine Welt zusammen“, schmunzelt der 63-Jährige rückblickend. Nicht ahnend, dass die Posaune dann aber seine große Liebe bleiben würde – abgesehen von seiner Frau Ilka.

„Du kannst machen, was du willst. Ich gehe jetzt in die Stadtmusik“, damit brach er am Ende auch den Widerstand seines Vaters. „Ich war so stolz, neben Koryphäen wie Werner Wietschorke oder Anton Frey spielen zu dürfen“, blickt Bernhard Podeswa zurück. Unter all den nachfolgenden Dirigenten entwickelte er sich kontinuierlich weiter. Froh darüber, dass der musikalische Anspruch in der Blasmusik stetig zunahm.

Musikalische Glanzzeit war sein Mitwirken im Bundeswehr-Musikzug der Panzerbrigade 28 in Ulm. „Aus sieben Bewerbern wurden damals zwei Posaunisten ausgewählt. Das war für mich ein Highlight. Ich war so stolz, durfte auch Soli spielen. Wir haben sogar eine Langspielplatte aufgenommen“, fasst der leidenschaftliche Musiker zusammen. Nach dem Ende seiner Bundeswehrzeit wirkte er viele weitere Jahre im Reservisten-Musikzug mit.

In der Stadtmusik engagierte sich Bernhard Podeswa derweil nicht nur als Leistungsträger an der Posaune, sondern auch im Vorstand. Als Jugendbeisitzer, Schriftführer sowie stellvertretender Vorsitzender übernahm er insgesamt 40 Jahre lang Verantwortung. Sein Vorsitz im Förderverein der Bläserjugend ist Ausdruck, dass ihm der Nachwuchs der Stadtmusik am Herzen liegt.

Entsprechend stolz ist er auf seine Söhne, der eine ein herausragender Trompetenspieler, der andere ein Talent am Schlagzeug. Bernhard Podeswa spielt außerdem bei den Bonndorfer Musikanten mit, früher auch bei den Aubachtaler Musikanten und unterstützt bei Bedarf gerne andere auch Musikvereine in der Region.

Für 50 Jahre aktives Musizieren wurde Bernhard Podeswa jetzt im Rahmen der Hauptversammlung der Stadtmusik mit der Sonder-Vereinsehrennadel und Urkunde ausgezeichnet. „50 Jahre! Alle Achtung und vielen Dank, das muss Dir erst mal einer nachmachen“, würdigte der Vorsitzende Felix Schüle die Leistungen von Bernhard Podeswa.

Dessen großes musikalisches Engagement wurde im übrigen bereits im Jahr 1997 mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg gewürdigt, außerdem wurde Bernhard Podeswa von der Stadtmusik Bonndorf im Jahr 2009 zum Ehrenmitglied ernannt.