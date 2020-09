von Martha Weishaar

Traumland Amerika – diese Vorstellung gilt nach wie vor für viele Menschen. Vor allem junge Leute zieht es seit jeher in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch Laura Gantert und Christof Heinecke aus Bonndorf hielten sich – unabhängig voneinander – in den USA auf, als die Corona-Krise im März ihrem ersten Höhepunkt zusteuerte. Mittlerweile sind beide wieder in die Heimat zurückgekehrt. Wir fragten nach, wie sie Amerika erlebten und die Corona-Pandemie ihre Pläne durchkreuzte. Heute: Laura Gantert.

Die Golden Gate Bridge beeindruckte Laura Gantert mächtig. | Bild: privat

Laura Gantert musste sich nach ihrer Rückkehr erst einmal in Quarantäne begeben. Dass das Flugzeug auf dem Direktflug von San Francisco nach Frankfurt nur zu einem Drittel besetzt war, sorgte bei ihr für große Erleichterung. Der erste Soforttest nach der Landung war negativ. Nachdem auch ein wenige Tage später durchgeführter, zweiter Test negativ ausfiel, darf sie sich nun wieder frei bewegen und nach 13 Monaten all ihren Freunden, Bekannten und Verwandten im Ort endlich wieder Hallo sagen. Die Wiedersehensfreude mit ihren Eltern und ihrem Freund konnte freilich nicht so lange hinausgeschoben werden. Also begaben sich auch diese in freiwillige Quarantäne, bis die Sachlage geklärt war.

Im Juli vergangenen Jahres trat Laura Gantert ihre Stelle als Au-Pair bei einer Familie in Redwood City an. Die knapp 80.000 Einwohner zählende Stadt liegt in der Bay Area, eine der schönsten Gegenden an der Bucht von San Francisco. „Dorthin zu kommen, erschien mir wie ein Traum“, schwärmt die 24-Jährige. Sie betreute die mittlerweile zweijährige Tochter eines Ehepaares, das seinen Lebensunterhalt in Silicon Valley verdient. Drei Wochen vor Lauras Abreise kam das zweite Baby zur Welt. „Ich hatte großes Glück mit der Familie. Wir haben uns super gut verstanden und werden uns sicher wieder mal gegenseitig besuchen.“ Mit dem Kind musste sie Deutsch sprechen, war es doch der Wunsch des deutschstämmigen Vaters und der Mutter russischer Abstammung, dass ihre Kinder dreisprachig aufwachsen.

Mit dem der Corona-Pandemie veränderte sich auch der Alltag für Laura Gantert. „Von einem Tag auf den anderen wurde Mitte März alles anders. Nur noch Supermärkte und Apotheken hatten geöffnet, der Rest war komplett im Lockdown. Spielplätze wurden geschlossen und auch Tanz- oder Musikunterricht, an denen die kleine Kaia teilgenommen hat, wurden gestrichen. Beide Eltern arbeiteten im Homeoffice.“ So etwas wie Lagerkoller sei trotzdem nicht aufgekommen. Schon bald darauf seien viele deutsche Au-Pairs von ihren Familien nach Hause geschickt worden. „Zwei Drittel gingen heim. Manche, weil sie Angst hatten, sich in Amerika zu infizieren, andere wurden entlassen, weil die Eltern im Homeoffice keinen Babysitter mehr brauchten oder sogar ihren Job verloren und sich kein Au-Pair mehr leisten konnten“, beschreibt Gantert die veränderte Situation.

Offizielle Informationen von staatlicher Seite habe es in den USA in diesem Zeitraum sehr wenige gegeben. Man habe sich vielmehr selbst aktuelle Informationen im Internet zusammengesucht. Allmählich folgten auch in Amerika wieder Lockerungen, wobei diese von Bezirk zu Bezirk verschieden ausfielen. „Einkaufszentren und Spielplätze wurden wieder geöffnet. Seltsam wirkte auf mich, dass Friseure und Nagelstudios ihre Kunden nur im Freien bedienen durften.“

Ihre amerikanische Familie sowie deren Freunde und Nachbarn seien in dieser Zeit sehr besorgt gewesen, ob sie sich dennoch wohl fühle im fremden Land. Für Laura Gantert stand das aber nie infrage. Vielmehr sorgte sie sich um ihre Oma und die Eltern in der Heimat. Umgekehrt hätten ihr die Eltern, als die Fallzahlen wieder anstiegen, deutlich gemacht, dass es langsam an der Zeit sei, wieder nach Hause zu kommen. „Geplant war, dass sie gemeinsam mit meinem Freund zum Abschluss herkommen und wir noch gemeinsam durch Amerika reisen“, drückt Laura ihre Enttäuschung aus.

Stattdessen unternahm sie allein einige Ausfahrten. Dreimal schaffte sie es, ihre einstige Schulfreundin zu treffen, die in derselben Zeit eine Au-Pair-Stelle im neun Autostunden entfernten Oregon hatte. Den Aufenthalt in ihrer Familie verlängerte Laura um vier Wochen, zumal es in der momentanen Situation für amerikanische Familien schwierig ist, ein deutsches Au-pair-Mädchen zu bekommen. „Die Grenzen bleiben zu. Nach meinen Informationen müssen deutsche Au-Pairs zwei Wochen nach Serbien in Quarantäne, ehe sie in Amerika einreisen dürfen. Dort müssen sie noch mal in Quarantäne, bis sie beweisen können, dass sie virenfrei sind“, sagt Laura Gantert.

Für die Industriekauffrau beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ab Oktober wird sie bei Hectronic ein duales Marketing-Studium beginnen. Dort hatte sie nach dem Abitur bereits eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und einige Zeit in der Marketingabteilung mitgewirkt.