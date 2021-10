von Erhard Morath

Auch wenn Fastnacht und der „11.11.“ noch in weiter Ferne zu liegen scheinen, boten die Bonndorfer Pflumeschlucker im Zunfthüsli ihre traditionelle Pflumeschluckerbörse an. Michael Goldberg, Narrendiener und als solcher ein ordentliches Mitglied des Narrenrats, hatte im Obergeschoss des einstigen Milchhüslis, sein ein und alles, die Angebote fein säuberlich aufbereitet, sortiert, beschriftet.

Michael Goldberg freute sich über jeden Besucher, der sich aus reiner Neugier oder ganz gezielt nach einem Wunsch- oder Tauschartikel umschaute. Vollständige Häser für Erwachsene waren rar, Kinderhansel rasch vergriffen, hingegen durften sich Interessierte nach Schirmen, Narrenrollen, Welschhemden oder Schemen Hoffnung auf Erfolg machen. Mit im Angebot offerierte die Zunft auch Fahnen, Dekoartikel, Aufkleber, Miniatur-Pflumeschlucker-Figuren, Bücher, Fachzeitschriften der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung und Miniatur-Masken in verschiedenen Ausführungen und Größen.

Zunfthüsli Seit 25 Jahren nutzen die Pflumeschlucker ihr „Zunfthüsli“ an der Schwimmbadstraße. Am 21. September 1996 wurde das Vereinsheim unter dem damaligen Narrenvater Klaus Podeswa seiner Bestimmung übergeben. Noch wenige Jahre zuvor war hier die Milchsammelstelle. Michael Goldberg, Narrendiener der Pflumeschlucker, kümmert sich um das Gebäude. Im Zunfthüsli lagert so ziemlich alles, was die Pflumeschlucker für den reibungslosen Ablauf der Fasnet, des „11.11.“ oder auch des Schlossfestes benötigen. Im Untergeschoss befinden sich Küche, Werkbank sowie Lagerräume, im Obergeschoss ein repräsentativer Besprechungsraum. Das Zunfthüsli wird außerdem für Informationsveranstaltungen der Schulen, gemeinsame Bastelaktionen oder auch gelegentliche Sektempfänge bei Klassentreffen genutzt.

Fünf Neubestellungen vollständiger Pflumeschlucker-Häser (Hose, Jacke, Doppelgurte mit 22 Narrenrollen aus Bronze, Schemen oder Larve und Schirm) gleich zu Beginn der Börse werden die Reihen der Traditionsfigur am Schmutzigen Donnerstag weiter anwachsen lassen. Wer sich jetzt für die Anschaffung entscheiden konnte, darf sich freuen und kann mit einer Herstellung und Auslieferung seiner Montur zu Fastnacht 2022 rechnen. Die Kosten für ein Häs für Erwachsene liegen aktuell bei knapp 2000 Euro, Kinderhansel sind etwas günstiger. Seitdem die Herstellung der Bronzerollen altershalber nicht mehr von dem langjährigen Glockengießer in Nürnberg, sondern nun vom Nachfolgeunternehmen im Saarland produziert werden, habe sich deren Preis, vor allem auf Grund der Rohstoffkosten, verteuert, erläuterte Michael Goldberg.

Ob die kommende Fastnacht, rein kalendarisch vom Donnerstag, 24. Februar, bis Dienstag, 1. März, terminiert, überhaupt wird stattfinden können, konnte Michael Goldberg einigen wissbegierigen Besuchern nicht beantworten. Auch die Durchführung des „11.11.“ in Bonndorf oder der Besuch eines Narrentreffens werden, wenn überhaupt, unter besonderen Rahmenbedingungen „über die Bühne gehen“ müssen. Wer sich online umsieht, stellt fest, dass sich die Schömberger Narrenzunft nach wie vor die Veranstaltung des für Ende Januar 2022 geplanten Narrentreffens offen hält.

Und so werden sich noch viele Menschen im Land in Geduld üben müssen, abwarten, hoffen und bangen, ob sich die Impfquote und weitere Parameter vernünftig entwickeln werden, um schließlich im Rahmen sich bietender Möglichkeiten eine organisierte Fastnacht feiern zu können.