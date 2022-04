von Martha Weishaar

In der Bäckerei Jost wird der vierte Generationenwechsel vollzogen. Bäcker- und Konditormeister Karl-Egbert Jost übergab das Geschäft nach 32 Jahren an das jüngste seiner drei Kinder, seinen Sohn Jan. Dieser verrät nach einem kurzen Rückblick auf die Vergangenheit, wie er das Familienunternehmen in die Zukunft führen möchte.

Der Name Karl zieht sich wie ein roter Faden durch Familie und Geschäft. Karl-Egbert hat vor 33 Jahren das Geschäft von seinem Vater Karl-Heinz übernommen. Dieser war 1952 in die Fußstapfen seines Vaters Karl getreten. Der wiederum hatte Jahrzehnte zuvor in den Räumen des legendären Café „Preuß“ an der Martinstraße als Bäcker begonnen, erzählt Karl-Egbert Jost. Zeitweilig sei sein Großvater auch „Schnitzer-Wirt“ gewesen. Als die Mühle vakant war, erwarb Karl Jost diese und führte seine Bäckerei fortan dort.

Karl-Heinz und Berta Jost kauften 1960 das Geschäftshaus der ehemaligen Bäckerei und Café „Welte“ in der Brunnenstraße. Bereits zwölf Jahre später vergrößerten sie erneut, erwarben die einstige Metzgerei Pfendler an der Martinstraße und bauten diese um. Im Erdgeschoss wurde ein Verkaufsladen eingerichtet, im ersten Obergeschoss das Café „Jost“. Die Zeichen standen kontinuierlich auf Expansion. Zeitweilig führte Familie Jost 18 Bäckereifilialen in der Region und beschäftigte 120 Mitarbeiter. Im Verlauf der Jahrzehnte veränderten sich allerdings die Rahmenbedingungen im Bäckereihandwerk drastisch. Handwerkliche Familienbetriebe gerieten immer mehr ins Hintertreffen einer zunehmend erstarkenden Backindustrie.

Der 29-jährige Jan Jost, seit 2019 Bäckermeister, übernimmt die Bäckerei Jost als nunmehr vierte Generation. | Bild: Weishaar,Martha

„Früher war das Bäckerhandwerk so etwas wie ein Monopolmarkt. Das hat sich längst verändert“, beschreibt Jan Jost die Entwicklung. Es finden sich kaum Fachkräfte, so gut wie niemand möchte das Bäckerhandwerk lernen. Aktuell setzt die Erhöhung des Mindestlohns den Kleinbäckereien zu. Denn die tariflichen Einstiegslöhne liegen darunter. Steigende Energie- und Rohstoffpreise erschweren die Konkurrenzfähigkeit zusätzlich. Jan Jost geht bei Material- und Lohnkosten von einer Steigerung in Höhe von 25 Prozent aus. „Vor drei Wochen kostete ein Kilogramm Sonnenblumenkerne 1,39 Euro, vor zwei Wochen bereits 2,09 Euro. Ein Ende der Preissteigerungen ist nicht in Sicht“, schildert der 29-jährige Bäckermeister die derzeitige Lage. Die war aber schon in den zurückliegenden zwei Jahren prekär. Der Lockdown hatte ein Drittel weniger Umsatz zur Folge, da sämtliche Gastronomiekunden ausfielen.

Expansion ist keine Option

Jan Jost und seine Frau Lisa stellen sich all diesen Herausforderungen mit neuen Ideen. Seit März unterstützt die Betriebswirtin ihren Mann im Familienbetrieb. Der schätzt die neuen Ideen, welche sie als Quereinsteigerin mitbringt. „Expansion ist keine Option. Wir wollen vielmehr das traditionelle Bäckerhandwerk mit regionalen Rohstoffen wieder in den Fokus rücken“, erklärt das Paar. Produktionsräume wurden bereits zusammengelegt, Prozesse verschlankt, Filialen geschlossen. Alle Einzelheiten ihrer Zukunftsvisionen wollen sie allerdings noch nicht verraten.

Zur Person Jan Jost (29), unterstützte seinen Vater von früher Jugend an in der Bäckerei. Nach dem Abitur erlernte der passionierte Pferdefreund zunächst das Schlosserhandwerk. Auf Wunsch seines Vaters Karl-Egbert kehrte der 29-Jährige in das elterliche Unternehmen zurück und legte 2019 seine Meisterprüfung im Bäckerhandwerk ab. Jan Jost betreibt das Familienunternehmen nun in vierter Generation.

„Jan ist mit Herzblut dabei“, freut sich Senior Karl-Egbert. Und schlägt wie immer eine humoristische Brücke. „Ich habe 33 Jahre lang das Geschäft geführt, war 33 Jahre im Narrenrat – das ist doch eine gute Zeit fürs Aufhören“, schmunzelt der musikalische Ruheständler. Ganz trifft das mit dem Ruhestand freilich noch nicht zu. Denn Kathrin und Karl-Egbert unterstützen den jungen „Joschte-Beck“ weiter. „Joschte-Beck“ – so nennt man die Bäckerfamilie in Bonndorf seit Generationen. Der Übernahme fand bekanntermaßen sogar Eingang in ein gern zitiertes Narrensprüchle. Und da schließt sich der Kreis insofern, dass die Zukunft der Bäckerei Jost und die Brunnenstraße künftig wieder enger miteinander verwoben sein werden als in den zurückliegenden Jahrzehnten.