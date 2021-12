von Martha Weishaar

Die Weihnachtsbier-Edition für den Weihnachtsmarkt hatten die Organisatoren der Jahresabschlussfeier der Dunkermotoren in Bonndorf längst bestellt. Sämtliche Mitarbeiter, deren Familien, ebenso Rentner mit Familien, hätten sich am letzten Arbeitstag des Jahres, am 21. Dezember, zum gemütlichen Jahresausklang treffen sollen. Die Pandemie machte jedoch auch diese Planungen zunichte. Da stellte sich die Frage: Was tun mit den bestellten 40 Kisten Bier, deren Haltbarkeit, wie jeder weiß, nur begrenzt ist?

Man fand eine gute Lösung. Die Mitarbeiter konnten das Bier kaufen, zu einem Preis, den jeder selbst bestimmte. Auf diese Weise kamen 2060 Euro zusammen. Diese Summe spendeten die Beschäftigten den Pflegern sowie Ärzten der Corona-Station des Klinikums Hochrhein in Waldshut. „Einige unserer Mitarbeiter, die zum Teil auch einen schweren Krankheitsverlauf hatten, wurden in dieser Station bestens versorgt. Dafür möchten wir uns auf diese Weise erkenntlich zeigen“, erklärte Personalleiterin Renate Heizmann die Spende. Und damit der monetäre Teil nicht ganz trocken bleibt, gab es gleich noch zwei Kisten des Weihnachtsbiers dazu. Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer des Hochrhein Klinikums, freute sich über die Großzügigkeit der Dunker-Mitarbeiter.