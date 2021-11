von Martha Weishaar

Am 28. November ist der erste Advent. Spätestens ab dann strahlen Christbäume an öffentlichen Plätzen mit weihnachtlicher Dekoration an Geschäfts- und Privathäusern wieder um die Wette. Die Vorbereitungen dazu laufen beim städtischen Bauhof seit geraumer Zeit.

Im Vorfeld hatte die Stadt Bonndorf einmal mehr dazu aufgerufen, in Frage kommende Nadelbäume aus privaten Grundstücken als Christbäume zur Verfügung zu stellen. Sechs solcher Bäume fällte Berthold Dietsche vom Bauhof gemeinsam mit Kollegen in den vergangenen Tagen – in Bonndorf, Brunnadern, Dillendorf und Gündelwangen. „Wir sind über jeden Baum sehr dankbar. Dieses Jahr mussten wir nur noch vier Christbäume aus dem Wald holen“, freut sich Berthold Dietsche. Diese besondere Christbaumaktion hat für beide Seiten Vorteile. Die Stadtverwaltung ist froh über jede Baumspende. Andererseits sind Hausbesitzer erleichtert, wenn zu groß gewordene Nadelbäume in ihren Gärten fachmännisch gefällt, sauber entsorgt und am Ende einem sinnvollen Zweck zugeführt werden.

Einen auffallend schönen Baum spendeten in diesem Jahr Heike und Horst Badran aus Gündelwangen. Heike Badran hatte eine junge Pflanze vor rund 20 Jahren von ihrer Schwester geschenkt bekommen. Die hatte ihn als kleinen Christbaum im Topf gekauft. Als er ihr zu groß wurde, gab sie ihn der Schwester, damit diese ihn im Garten einpflanze. Aus dem unscheinbaren kleinen Tännle wurde im Lauf der Jahre ein stattlicher, neun Meter hoher Baum. Allerdings drohte der die Dimensionen des Hausgartens allmählich zu sprengen.

Ein Hingucker

Berthold Dietsche erkannte, dass es sich bei dem Prachtexemplar um eine Große Küstentanne (Abies grandis) handelt. „Dieser Baum ist so schön, dass wir ihn auch am schönsten, meist beachteten Platz aufstellten“, sagt der Bauhofmitarbeiter. Also ziert seit dieser Woche die Küstentanne den Platz am Marienbrunnen.

Heike und Horst Badran haben überdies auch eine Weißtanne gespendet. Die bekamen sie von einer anderen Schwester geschenkt, war ebenfalls ursprünglich als Mini-Christbaum im Topf erworben worden. Deren kräftiges Wurzelwerk sorgte im Verlauf der Jahre allerdings für Unebenheiten auf dem Parkplatz. Die Weißtanne ziert nun den Dorfplatz in Holzschlag.

„Mich freut‘s, dass beide Bäume ursprünglich als Christbäume gekauft wurden und jetzt ihren letzten Zweck erneut als solche erfüllen“, sagt Heike Badran. „Zum Schluss können sie nochmal vielen Menschen eine Freude bereiten.“