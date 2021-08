von Erhard Morath

Die gemeinnützige Baugenossenschaft BonndorfeG hat mit Marlon Jost einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Der neue Bürgermeister folgt auf Michael Scharf, der nach 28 Jahren seine Tätigkeit beendete. In der Mitgliederversammlung gab der Vorstand den „Genossen“ und Mietern einen Überblick über Tätigkeit des Unternehmens und einen Ausblick in die nahe Zukunft.

Michael Scharf, Vorsitzender des Aufsichtsrates, eröffnete die Versammlung, bereits die zweite unter Corona-Bedingungen. Es war dies sein letzter offizieller Auftritt nach 28 Jahren in dieser Funktion. Zu seinem Nachfolger als Vorsitzender im Aufsichtsrat wählten die Mitglieder einstimmig Bonndorfs neuen Bürgermeister Marlon Jost. Außerdem wurde Rechtsanwalt Erich Böhrer als Mitglied des Verwaltungsrates im Amte bestätigt, beide auf drei Jahre.

Ausbau für Mietwohnungsmarkt

Nach seiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden bedankte sich Marlon Jost für das in ihn gesetzte Vertrauen und übernahm die Leitung der Versammlung. Alexander Graf gab bekannt, dass sich der Vorstand derzeit mit ersten Planungsüberlegungen zum Bau eines Mehrfamilienhauses befasse, das sich gegebenenfalls im Bereich des Studerareals verwirklichen ließe. Es soll dem Ausbau des Mietwohnungsmarktes Bonndorf zugutekommen.

Der Vorstand Der Vorstand der Baugenossenschaft setzt sich zusammen aus dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Graf und dem Vorstandsmitglied Wolfgang Boll. Dem Aufsichtsrat der Baugenossenschaft gehören an Marlon Jost (Vorsitzender), Nurhan Ardiclik (Stellvertretender Vorsitzender), Erich Böhrer (Schriftführer), Tilmann Frank (Stellvertretender Schriftführer), Volker Jockers (Prüfungsamt) und Susanne Spachholz (Aufsichtsratsmitglied). Die Baugenossenschaft Bonndorf, Martinstraße 10, ist per E-Mail (info@baugenossenschaft-bonndorf.de) oder Telefon zu erreichen (07703/931 98 90).

Vorstandsvorsitzender Alexander Graf berichtete über die Alltagsarbeit. Dabei wurden mit notwendigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten auf die Verbesserung und den Erhalt der Wohnqualität gesetzt. Er erläuterte die relevanten Positionen der Bilanz. Dabei wurde erneut deutlich, dass die Baugenossenschaft hervorragend aufgestellt ist. Das Eigenkapital von 2.526.300 Euro – 50 Prozent der Bilanzsumme – erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 112.300 Euro, dazu eine niedrige Leerstandsquote in den 168 Wohneinheiten sowie eine 1,8-prozentige Ausschüttung als Dividendenzahlung an Mitglieder, was einer vier-prozentigen Verzinsung entspricht, sprechen für sich. Dass es im Berichtsjahr keine Mieterhöhung gab und nach gegenwärtigem Stand keine geplant sind, nahmen die Mieter als Frohe Botschaft entgegen.

Der Genehmigung der vorgetragenen Berichte einschließlich der Verwendung des Reinertrages wurde einstimmig stattgegeben. Tadellos kam der Prüfungsbericht des VBW (Verband Baden-Württemberger Wohnungs- und Immobilienunternehmen) an. Dem Antrag von Marlon Jost zur Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Baugenossenschaft Bonndorf wurde einstimmig stattgegeben.

Neue Namen und Personen werden künftig für die Baugenossenschaft Bonndorf arbeiten, gab der Vorstand bekannt. Axel Rathgen steht als kompetenter Hausmeister, Klaus Bündert für den Rasenschnitt und Außenanlagen, Andreas Ehmke für Reinigungsarbeiten. Bei Bernd und Brigitte Neumann, die sich bisher für die Baugenossenschaft ins Zeug gelegt hatten, bedankte sich Alexander Graf mit Lob und Beifall aus der Versammlung.

Dem scheidenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates Michael Scharf zollte Alexander Graf für dessen ehrenamtliche Tätigkeit an der Spitze der Genossenschaft Respekt. Michael Scharf habe mehrere Vorstandswechsel erlebt und mitgetragen. Alexander Graf überreichte ihm ein „Kuvert“ als kleines Dankeschön. Die Baugenossenschaft Bonndorf wurde gegründet am 20. Februar 1920. Sie hält für ihre Mitglieder in Bonndorf 168 Mietwohnungen bereit.