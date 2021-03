von Erhard Morath

Die Baugenossenschaft besitzt aktuell 21 eigene Häuser mit 167 Wohnungen und 32 Garagen mit einer Mietfläche von insgesamt 1.189 Quadratmetern. Die Mietfläche entspricht der Größe von rund eineinhalb Fußballfeldern (7140 Quadratmeter bei Standardmaß 105 mal 68 Meter).

Mit der ersten Bebauung begonnen wurde dereinst in der Schaffhauser Straße, heute befinden sich Häuser auch in der Waldallee, den Todtwiesen, der Hans-Thoma-, Hebel-, Adolf-Hildenbrand-, Schwimmbad- und Mühlenstraße. Jüngstes Kind ist der Neubau eines barrierefreien Mehrfamilienhauses mit Photovoltaikanlage in der Schaffhauser Straße Nr. 10, errichtet in Folge eines Brandschadens im März 2012 mit Komplettabriss. Als die älteste ihrer Immobilien bezeichnen die Vorstände Wolfgang Boll und Alexander Graf nicht ohne Stolz ein Mehrfamilienhaus eingangs der Waldallee 1, dem man das Alter auf Grund bestens gelungener Sanierungsmaßnahmen kaum ansieht. Als grundsolide muss die Bonität der Genossenschaft bei einer Eigenkapitalquote von derzeit 55,6 Prozent eingestuft werden.

Wer die Hauptversammlungen der Genossenschaft oder deren permanente Investitionen zum Erhalt und zur Optimierung der Wohnqualität über Jahre verfolgt, spürt den verantwortungsvollen Umgang für die Bestandserhaltung und die Verbesserung der Wohnqualität. Persönliche Nähe und kurze Wege zur Genossenschaftsführung, dies bei überschaubarer Größe, kommen allen zugute.

Als Vorzüge gesellen sich ein vergleichsweise niedriger Mietpreis mit durchschnittlich 5,35 Euro (Kaltmiete je Quadratmeter) aufgrund vernünftiger Geschäftspolitik und ehrenamtlicher Tätigkeiten hinzu. Den Vorstand bilden Alexander Graf (Vorsitzender) und Wolfgang Boll (Vorstandsmitglied). Dem Aufsichtsrat gehören neben Michael Scharf (Vorsitzender) die Mitglieder Nurhan Ardiclik, Erich Böhrer, Tilman Frank, Volker Jockers und Susanne Spachholz an.

Baugenossenschaft Bonndorf, Martinstraße 10, Telefon 07703/931 98 90 oder per E-Mail (info@baugenossenschaft-bonndorf.de).