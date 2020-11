von Martha Weishaar

Zu einem großflächigen Stromausfall in Bonndorf, Grafenhausen sowie Ühlingen-Birkendorf ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gekommen. Der Stromausfall hatte sogar den Einsatz der Bonndorfer Feuerwehr notwendig gemacht. Wie es zu dem Stromausfall gekommen war, teilte jetzt die Pressestelle der ED-Netze GmbH auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Demnach ist es im Bereich Bonndorf am Donnerstag kurz vor Mitternacht zu einem Stromausfall gekommen, informiert die Pressesprecherin des Unternehmens. Eine Baufirma habe in der Bonndorfer Innenstadt bereits einige Wochen zuvor Rohre verlegt. Dabei müsse ein 20.000-Volt-Kabel der ED Netze GmbH beschädigt worden sein. Dies habe mehrere Fehler im Stromnetz zur Folge gehabt. In Teilen von Rothaus, Birkendorf, Mettenberg, Grafenhausen, Brünlisbach, Schönenbach, Staufen und Bonndorf sei der Strom aus diesem Grund ausgefallen.

Die Notstromversorgung

In Zusammenarbeit mit dem Bereitschaftsdienst der ED-Netze vor Ort hätten Schalttechniker der Verbundleitstelle Rheinfelden durch Umschalten die meisten betroffenen Haushalte in kurzer Zeit wieder mit Strom versorgen können. In Bonndorf und Brünlisbach habe man die letzten Kunden am Freitagvormittag gegen 9 Uhr mit dem Einsatz zweier Notstromaggregate wieder mit Strom versorgen können. Die defekten Stellen der Erdkabel habe man mithilfe der Messtechnik eines Kabelmesswagens lokalisieren und unmittelbar mit der Reparatur des beschädigten Kabels beginnen können. Monteure waren damit am Freitag und auch noch am Samstag beschäftigt.