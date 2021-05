von Juliane Kühnemund

So langsam macht sich wieder Hoffnung breit. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Waldshut weiterhin unter 100, kehrt ein Stück Normalität ins Leben zurück. Auch Kulturveranstaltungen wären wieder möglich, mit beschränkter Gästezahl.

Beim Folktreff Bonndorf wächst die Zuversicht, dass die nächste geplante Veranstaltung „Poetry Total“ mit Fee Brembeck und Sulaiman Masomi am 4. Juli stattfinden kann.

Sulaiman Masomi steht am 4. Juli beim Folktreff auf dem Programm. | Bild: Marvin Ruppert

Planungsunsicherheit ermüded

Der Corona-Lockdown habe alle richtig hart getroffen, die Kultur sei aber total durchs Raster gefallen, sagt Gudrun Deinzer, Vorsitzende des Folktreff Bonndorf, im Gespräch. Dabei denkt sie nicht unbedingt an den eigenen Kleinkunstverein, sondern an die Künstler, denen quasi seit mehr als einem Jahr ein Berufsverbot zugemutet wurde.

Für den Folktreff selbst seien die vergangenen Monate sehr ermüdend gewesen. Man habe ein Programm auf die Beine gestellt, dann seien Veranstaltungen nicht möglich gewesen, sie fielen aus, wurden verschoben, fielen wieder aus. Dennoch habe man die Hoffnung nie verloren, „wir machen, was möglich ist“, sagte Deinzer und verwies auf die Veranstaltung Poetry total, die für 4. Juli geplant ist und an der man festhalte.

Mit Blick auf das vergangene Jahr erinnerte Gudrun Deinzer an einige Folktreff-Veranstaltungen, die noch stattfinden konnten. Mit einem entsprechenden Hygienekonzept und beschränkter Gästezahl sei man in die Offensive gegangen und nachweislich sei bei den Veranstaltungen niemand infiziert worden. Dennoch wurde der Kultur, ohne jeglichen Nachweis, dass sie Pandemietreiber sei, wieder der Stecker gezogen. Diese Ohnmacht, die man den Künstlern zumute, gehe massiv an die Nieren.

Gudrun Deinzer brach im Gespräch mit der Zeitung eine Lanze für die Künstler, deren Lebensentwürfe ohne Auftrittsmöglichkeiten – und für Selbstständige ohne ausreichend staatliche Überbrückungshilfen – durch die Corona-Vorschriften massiv gestört worden seien. Für manche könne so eine Unterbrechung sogar das Karriere-Aus bedeuten.

Ideen helfen, zu überleben

Viele Ideen seien entwickelt worden, von Onlineauftritten bis Autokino. Das konnte allerdings die Kosten nicht decken. Sogar Künstler, die sonst als Preisträger Furore gemacht hätten, seien Putzen gegangen oder hätten andere Aushilfsjobs angenommen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Dabei sei die Kunst für sie Leidenschaft und Herzblut.

Bis es einer geschafft hat, sich einen Namen zu machen, auf der Bühne zu stehen, würden oft viele Jahre, oft sogar ein Jahrzehnt ins Land ziehen. Durch die erzwungene Kulturpause würden die Kunstschaffenden vor einem Scherbenhaufen stehen, denn, sich dorthin zurückzukämpfen, wo man war, bedeute erneut eine lange Aufbauarbeit.

Kultur als enorme Wirtschaftskraft

Die Antworten der Politik auf die Corona-Pandemie seien wichtig und nachvollziehbar, so Deinzer, nicht berücksichtigt worden sei aber, dass auch Geist, Seele und Kultur zum Menschen gehören. Ganz abgesehen davon stelle die Kultur eine enorme Wirtschaftskraft dar. In einem Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wird von einer Branche mit Zukunft gesprochen.

Seit Ende der 1980er Jahre entwickle sich die Kultur- und Kreativwirtschaft zu einem der dynamischsten Wirtschaftszweige der Weltwirtschaft. Ihr Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung (Bruttowertschöpfung) in Deutschland betrug demnach im Jahr 2019 106,4 Milliarden Euro (Anteil am BIP: 3,1 Prozent).

Damit übertrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachen Wertschöpfung inzwischen andere wichtige Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger oder aber die Finanzdienstleister, heißt es in dem Bericht der im Internet (www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-kultur-und-kreativwirtschaft.html) nachzulesen ist.

Die Frage nach der Finanzierung

Ein einfacher Reload der Kunstszene ist nach Ansicht von Gudrun Deinzer nicht möglich. Bleiben Besucherzahlen weiterhin beschränkt, durch Vorschriften oder auch Verunsicherung des möglichen Publikums, müsse Kunst und Kultur deutlich teurer werden. Das widerspräche aber der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre, dass Kulturveranstaltungen tatsächlich von jedermann angenommen worden sind.

Nichtsdestotrotz: Beim Folktreff Bonndorf steckt man den Kopf nicht in den Sand. „Poetry total“ mit Sulaiman Masomi und Fee Brembeck – diese Kombination gibt es im Übrigen nur beim Folktreff – steht am 4. Juli auf der Agenda. „Und dann schauen wir weiter“, zeigt sich die Folktreff-Vorsitzende vorsichtig optimistisch.