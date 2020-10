Bonndorf vor 1 Stunde

Bakterien-Fund: Discounter Lidl ruft Lyoner zurück, die bei Adler in Bonndorf produziert wurde

In einer Charge der in der Fleischwarenfabrik Adler in Bonndorf hergestellten Wurst wurden Bakterien entdeckt. Zwar ist das Mindeshaltbarkeitsdatum schon abgelaufen, Experten warnen aber ausdücklich vor dem Verzehr der Wurst.