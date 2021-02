von Martha Weishaar

Für gewöhnliche Autos dürfte Elektromobilität die Zukunft sein. Davon sind Stefan und Christine Tröndle überzeugt. Sie haben ihrer Überzeugung Taten folgen lassen. Seit vergangenem Herbst fahren sie selbst ein Elektroauto. Der Clou daran: Den dafür benötigten Strom speisen sie überwiegend aus der eigenen Photovoltaikanlage ein.

Wallbox beschleunigt Ladevorgang

Damit der Ladevorgang aus der eigenen Steckdose signifikant verkürzt werden kann, installiert Stefan Tröndle demnächst eine Wallbox. Deren Anschaffung wird momentan staatlich gefördert, pauschal mit 900 Euro pro Ladepunkt. Allerdings nur, sofern man eigenen oder Ökostrom verwendet. „Anträge müssen vor Bestellung an die KfW-Bank gestellt werden, die Zusage erfolgt unkompliziert und relativ schnell. Bei einzelnen Modellen kann es allerdings derzeit zu Lieferverzögerungen kommen“, verrät Stefan Tröndle. So wartet auch er noch auf sein Gerät, das er im Dezember bestellte.

16 Cent muss er seinem Energiedienstleister für eine Kilowattstunde des eigen produzierten Stroms bezahlen. Das liegt deutlich unter dem marktüblichen Durchschnittspreis. „Bei 20 Kilowatt Verbrauch auf 100 Kilometer kostet mich das 3,20 Euro“, rechnet Stefan Tröndle vor. Hinzu kommt, dass der Neukauf von Elektroautos sowohl staatlich als auch von Herstellern gefördert wird, sie für die Dauer von zehn Jahren von der Kraftfahrzeugsteuer befreit und zudem die Versicherungsprämien günstiger sind.

Ökologisch und günstig

„Elektromobilität ist nicht nur super ökologisch, sondern auch günstig“, äußert sich der Ingenieur überzeugt. Und ärgert sich, wenn Leute, die sich noch nie eingehend mit dieser Technik befasst haben, auf Stammtischniveau aburteilen, dass dies nichts taugen würde. Tröndles Elektroauto ist zwar als Zweitwagen vorgesehen, aber immer erste Wahl, wenn gefahren werden muss. Es sei denn, sie verreisen mit dem Wohnwagen. Christine Tröndle fährt täglich damit zum Arbeitsplatz nach Lenzkirch. Auch alle zusätzlichen Kurzstrecken werden mit dem schnittigen Kleinwagen gefahren. Bei konsequent ökologischer Fahrweise, also maximal 80 Stundenkilometern, moderatem Beschleunigen und möglichst wenig Bremsungen, hat ihr Auto eine Reichweite von 340 Kilometern. Doch Tröndles fahren gerne sportlich, somit liegt die realistische Reichweite bei 240 Kilometern. „Da kaum Vibrationen und Fahrgeräusche entstehen, hat man in dem Auto das Gefühl, in einem deutlich höherwertigeren Fahrzeug zu sitzen“, nennt Stefan Tröndle einen weiteren Vorzug.

Den Negativ-Schlagzeilen über die verheerende Ökobilanz der Batterieherstellung für Elektrofahrzeuge kann der Mann nicht folgen. Er hat auch schon konkrete Pläne, wie er die Batterie nutzen kann, sollte sie nach ihrer voraussichtlichen Lebensdauer von acht Jahren im Fahrzeug ersetzt werden müssen. „Als Zwischenspeicher im Carport oder der Garage könnte sie ein zweites Leben bekommen“, zeigt er sich zuversichtlich. Und geht davon aus, dass auch die Batterietechnik sich weiterentwickeln wird. Vielleicht, so hofft er, gibt es in nicht allzu ferner Zukunft sogar die Möglichkeit, Akkus auszutauschen, sie bidirektional zu nutzen oder Elektroautos mit Allradantrieb zu bezahlbaren Konditionen.