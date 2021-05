von sk

Das Kulturamt des Landkreises Waldshut zeigt die Ausstellung „Kleider machen Leute“ der bekannten deutschen Fotografin Herlinde Koelbl. Die Künstlerin hat weltweit Menschen in ihren beruflichen und privaten Kleidern fotografiert. Die großformatigen Bilder geben einen Einblick in das Selbstverständnis der Porträtierten, das sich zwischen privatem und öffentlichem Ich wandelt.

Besondere Aktion

Herlinde Koelbl stellt weltweit in Museen und Galerien aus. Sie ist mit ihren Arbeiten erstmals im Landkreis Waldshut zu sehen. Damit möglichst viele Menschen die Bilder sehen können, haben sich die Künstlerin und das Kreiskulturamt eine besondere Aktion ausgedacht: Die Bilder werden am späten Abend (ab 21 Uhr) an die Frontseite des Schlosses projiziert. Diese Bilder-Projektion findet statt am Samstag und Sonntag, 29./30. Mai, sowie an den Abenden vom 3. Juni bis 6. Juni statt.

Keine Voranmeldung

Die Ausstellung selbst ist ab 3. Juni mittwochs, freitags und samstags von 12 bis 17 Uhr und donnerstags von 12 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen mit den drei „G“: Besucher müssen negativ getestet, von einer Covid-19-Erkrankung genesen sein oder eine vollständige Impfung haben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt: 4 Euro.