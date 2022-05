von Stefan Limberger-Andris

Bonndorf – Es ist für Udo Eggi die aufwendigste Vorbereitung im Zuge einer der ungewöhnlichsten Ausstellungen der jüngeren Zeit, die im Schloss Bonndorf gezeigt wird. Der Mitarbeiter im Kulturamt des Landkreises Waldshut bereitet „Inspiration Japan“ vor – seine vorbereitende Arbeit ist geprägt von Fingerspitzengefühl an den papierenen und stofflichen Objekten, nimmt Rücksicht auf ein Konzert des Bläserquintetts Azahar Ensemble, das am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uh im großen Saal stattfindet.

Die Ausstellung ist mit Kunstobjekten spärlich bestückt, durch deren faszinierende Machart jedoch so einzigartig, dass ein Rundgang zur Pflicht wird. „Inspiration Japan“ – im Schloss entsteht eine fragile Welt von ungeahnter Leichtigkeit, deren Kunstobjekte in ihren Ausmaßen dann doch eine ungeheure optische Wucht erzeugen. Raffi Kaiser, das Künstlerduo Thomas & Renée Rapedius und Alke Reeh beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Land der aufgehenden Sonne – gezeigt werden haarfeine Tuschezeichnungen japanischer Landschaften, raffiniert geschnittene Objekte aus Papier, textile Arbeiten.

Diese kunstvolle Art und Weise des Faltens von Papier und Stoff erzeugt Ehrfurcht beim Betrachter, erzeugt dann allerdings in ihren Ausmaßen doch eine ungeheure optische Wucht, um Spielraum zu lassen, für persönliche Assoziationen: Erinnert das Objekt „Verspiegeltes Papier“ (Thomas & Renée Rapedius) tatsächlich an einen überdimensionalen Christbaumschmuck? Und gleicht das Objekt „Decke“ (Alke Reeh) nicht irgendwie dem Stempel einer Mohnblüte?

Seit einer Woche beschäftigen Udo Eggi die Vorarbeiten zur Ausstellung „Inspiration Japan“. Udo Eggi kniet in einem der Ausstellungsräume, hat weiße Baumwollhandschuhe übergestreift. Die Installation „Skizzenblöcke“ (Thomas & Renée Rapedius) – die an die japanische Faltkunst Origami erinnert – beschäftigt ihn seit Stunden, immer wieder verschiebt er – wie in einem Schachspiel – die Objekte mit Höhen von vielleicht zehn Zentimetern und über einen halben Meter. Die aus Skizzenblöcken – wohl per Laser, wie Udo Eggi anmerkt– geschnittenen Objekte sollen bestmögliche Wirkung im Raum entfalten.

Seit vielen Jahren gehört Eggi zum Team, das die Ausstellungen im Schloss organisatorisch begleitet. Diese Ausstellung sei für ihn die herausforderndste gewesen, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Wie rohe Eier müssen die Kunstobjekte behandelt werden, scherenschnittartig zusammengefaltetes Papier entwickelt beim Auseinanderfalten ein Eigenleben. Eine mehrere Quadratmeter große künstlerische Textilarbeit beispielsweise erfordere mehr als eine schriftliche oder fotografische Anleitung, wenn sie an die Wand geheftet werden soll. Udo Eggi zeigt sich dankbar für das Mitwirken der Düsseldorfer Künstlerin Alke Reeh, mit der er mehr als einen halben Tag im Schloss verbracht hat, um die Objekte Decke (2012 und 2018) sowie Holz Kreidegrund zu platzieren. Keine fünf Minuten Pause habe es gegeben, erinnert er sich an die herausfordernden Stunden.

Die Künstler werden bei der Vernissage am 15. Mai um 11.30 Uhr dabei sein. Raffi Kaiser ist allerdings krankheitsbedingt nicht in Bonndorf. Ulrich Schneider, promovierter Kunsthistoriker aus Frankfurt, wird die Einführung zu Inspiration Japan halten und einen Rundgang durch die Räume anbieten.