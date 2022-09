Bonndorf vor 55 Minuten Ausstellung im Bildungszentrum Bonndorf zum Thema sexuelle Gewalt im Alltag Prävention ist eine Kernanliegen der Wanderausstellung „Echt krass“. Schulsozialarbeiterinnen am Bildungszentrum sind in das Projekt der Beratungsstelle donum vita involviert.

Julia Betz (links) und Marina Nägele, beides Schulsozialarbeiterinnen am Bildungszentrum in Bonndorf, sind in die Organisation der Wanderausstellung „Echt krass!“ involviert. Bild: Martha Weishaar