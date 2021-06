von Juliane Kühnemund

Aufgrund der niedrigen 7-Tage-Inzidenzwert können weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft treten. Dies trifft auch für öffentliche Veranstaltungen zu, die jetzt im Freien und in geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der Personenzahl stattfinden können. Ein Hygienekonzept und die Datenverarbeitung sind aber weiterhin erforderlich, nicht mehr verpflichtend ist ein Nachweis „geimpft, genesen oder getestet“.

Infektionsschutz hat Priorität

Die gelockerten Regelungen freuen natürlich auch den Bonndorfer Folktreff, der am kommenden Sonntag, 4. Juli, die Ausnahme-Poetry-Slamer Fee Brembeck und Sulaiman Masomi zu Gast hat. Endlich klappt es mit diesem Auftritt, der in den vergangenen Monaten dreimal verschoben werden musste.

Trotz der gelockerten Vorschriften werde man aber nicht leichtsinnig, so die Folktreff-Vorsitzende Gudrun Deinzer. In bewährter Manier wolle man die Gäste vor möglichen Ansteckungen mit großzügiger Bestuhlung und bester Belüftung schützen.

Um auch eine Schlangenbildung beim Einlass (ab 18 Uhr) zu verhindern, würde man sich freuen, wenn die Tickets online (www.folktreff-bonndorf.de), oder vorab in der Touristinfo gekauft würden, so Deinzer weiter. Der Vorverkauf sei bereits in vollem Gange. Die Folktreff-Veranstaltung beginnt am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle.

Zurück zum Corona-Geschehen: Wie bereits erwähnt, liegt die Zahl der Infizierten im Landkreis auf sehr niedrigem Niveau. Am vergangenen Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2,9, es wurden 16 aktive Fälle registriert. In Bonndorf, Wutach, Grafenhausen, Stühlingen und Ühlingen-Birkendorf gibt es aktuell gar keine Personen mehr, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Seit Montag, 28. Juni, gilt somit die Inzidenzstufe 1, sodass etliche Lockerungen in Kraft treten.

Weitere Informationen zu den Corona-Regelungen gibt es auch der Homepage des Landkreises im Internet: www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/massnahmen-ab-28062021