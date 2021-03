von Martha Weishaar

Der 69-Jährige Bernhard Nägele aus Wellendingen hat in seinem Leben bereits 156 Mal Blut gespendet. Bei einer standardisierten Abnahme von jeweils einem halben Liter summiert sich die Entnahme bei ihm dadurch auf insgesamt 78 Liter Blut. Da das spezifische Gewicht von Blut mehr als ein Kilogramm pro Liter beträgt, ließ Bernhard Nägele Zeit seines Lebens also mehr als 82 Kilogramm durch Blutspendekanülen laufen – mehr als sein Körpergewicht.

Was treibt den 69-Jährigen um, dass er so oft zum „Aderlass“ geht? Eine schwere Erkrankung seines Sohnes hatte ihn vor 33 Jahren dazu bewogen, Blut zu spenden. Im Alter von fünf Jahren musste dieser in einer Spezialklinik in München operiert werden. Unzählig viele Blutkonserven wurden dem Jungen verabreicht. Aus Dankbarkeit, dass der Eingriff gut verlaufen war, fasste Bernhard Nägele den Entschluss, künftig auch seinen Beitrag zu leisten. „Es war fast wie ein stilles Gelübde, das ich gemacht habe“, blickt er im Gespräch mit dieser Zeitung zurück.

Anfangs sei es noch schwierig gewesen, das Versprechen einzuhalten, da der Zimmermann beruflich viel unterwegs gewesen sei. Denn Zeit sollte man zum Blutspenden mitbringen. Mit einem Zeitaufwand von weniger als einer Stunde kommt man nicht durch – die Anfahrt nicht mitgerechnet. Momentan gehe es deutlich schneller. „Seit der Coronavirus-Krise ist alles anders organisiert. Da ist man in einer halben Stunde durch“, sagt Bernhard Nägele. Manchmal nimmt er auch weite Wege auf sich, um zur Blutspende gehen zu können – auch über Bonndorf hinaus. Sechs Mal pro Jahr, bei einem Mindestabstand von 56 Tagen, darf ein Mann Blut spenden. Daran orientiert sich Bernhard Nägele.

Bernhard Nägele hat vor, weiterhin Blut zu spenden, wenn möglich bis zum maximalen Spenderalter von 72 Jahren. Er fühlt sich dabei wohl, es scheint ihm körperlich gutzutun. Und manchmal, vor der Coronavirus-Krisenzeit, wenn die Blutspender beim Vesper zusammensaßen, ergaben sich nette Begegnungen und interessante Gespräche. So werde es irgendwann wieder sein.