Bonndorf vor 1 Stunde

„Auflagen stehen in keinem Verhältnis zum Ertrag“: Christian Kirchsteiger erklärt, warum die Fußballabteilung des TuS Bonndorf mit dem Training noch nicht beginnt

Die Fußballabteilung des TuS Bonndorf hätte nach der Lockerung der Corona-Regeln die Möglichkeit, in einen abgespeckten Trainingsbetrieb zu starten. Dennoch will man aufgrund der Bestimmungen, die die Corona-Verordnung Sportstätten dem Breitensport vorgibt, abwarten. Christian Kirchsteiger, der Erfahrung in der Betreuung der TuS-Herrenmannschaften hat, spricht über das Warum und über die Zukunftspläne.