von Martha Weishaar

Die Wanderfreunde können sich nun also ohne Kartenmaterial zwischen Holzschlag und Dillendorf, Boll und Wittlekofen auf Entdeckungstour wagen. Ein paar zufällige Begebenheiten führten zu diesem unkomplizierten, bürgerschaftlichen Engagement. Infolge eines eingeschränkten Aktionsradius aufgrund der Corona-Pandemie erkundete Bernhard Nägele im Frühling die Bonndorfer Wanderwege. Als alt eingesessener Wellendinger kennt er seine Heimat gut, er wandert viel und regelmäßig. Weil auf den ausgewiesenen Rundwanderwegen an entscheidenden Stellen jedoch Wegweiser fehlten, „verirrte“ sich der 69-Jährige gelegentlich. Das ließ dem Mann keine Ruhe. Wieder und wieder machte er sich auf den Weg, bis er die jeweils richtige Route fand.

Im selben Zeitraum stellten wir in dieser Zeitung einige der 16 Bonndorfer Wanderwege vor. Das wiederum verleitete viele Einheimische dazu, diese Strecken zu erkunden. Dabei erging es Etlichen ebenso wie Bernhard Nägele: Weil Schilder fehlten, wichen sie vom richtigen Weg ab. Entsprechende Beschwerden in der Tourist-Information häuften sich.

Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet Bernhard Nägele und die Autorin der Wegbeschreibungen bei einer ihrer Erkundungstouren im Wald zusammen trafen. Die fehlenden Wegweiser wurden thematisiert. In einer Wellendinger Gartenwirtschaft wurde das Gespräch fortgesetzt. In dessen Verlauf äußerte Nägele spontan Bereitschaft, sich der Beschilderung anzunehmen. Schon am folgenden Tag landete diese Offerte bei Stadtförster Steffen Wolf. Der ergriff die Chance sofort, organisierte gemeinsam mit dem Bauhof fehlende Schilder, Aluminiumnägel, Holzlättchen und Bernhard Nägele machte sich ans Werk.

Im Verlauf von insgesamt 60 Stunden installierte er 80 neue Schilder, schnitt bei der Gelegenheit zugewucherte, bestehende Schilder frei. Wegweiser, die in Bäume eingewachsen waren, hinterlegte er mit Holzplättchen. Außerdem veranlasste er, dass zugewachsene Wegabschnitte frei gemäht wurden. 600 Kilometer legte er für diesen Einsatz zurück, wobei sein Familienauto durchaus auch mal an seine Grenzen stieß, etwa beim steilen Anstieg des Berghauswegs. „Ich wurde von allen Seiten bestmöglich unterstützt. Da macht so eine Aktion auch Spaß“, freut sich der Zimmermann nach getaner Arbeit.

Stadtförster Steffen Wolf ist mehr als froh, dass ein bekannter Missstand durch Nägeles Initiative so kurz und bündig behoben werden konnte. Die Stadt wird ihm freilich entstandene Kosten erstatten und sein Engagement mit einer Aufwandsentschädigung vergüten – das steht außer Frage.

Langfristig gesehen, so verrät der Stadtförster, könne er sich sogar vorstellen, dass engagierte Bürger oder auch Gruppierungen Wegepatenschaften übernehmen. Mit dem Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins, Martin Schwenninger, stelle er seit geraumer Zeit diesbezügliche Überlegungen an. Damit könnte gewährleistet werden, dass Wanderwege und deren Beschilderung dauerhaft in gutem Zustand sind.