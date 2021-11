von Stefan Limberger-Andris

Nun ist auch der Weihnachtsmarkt in Holzschlag abgesagt. Christian Podeswa, Vorsitzender der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag, bestätigte, dass die in der Region so beliebte Veranstaltung zum ersten Adventswochenende nach dem Jahr 2020 erneut ausfällt. Die für eine derartige Veranstaltung notwendigen Maßnahmen seien dem Flair eines Weihnachtsmarkts abträglich.

Weihnachtsmarkt in Holzschlag

Auch die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag habe sich dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut ausfallen zu lassen, so Christian Podeswa auf eine Anfrage dieser Tageszeitung. Der Organisationsaufwand für die Veranstaltung in Holzschlag wäre zwar machbar, aber der Weihnachtsmarkt würde an Flair verlieren, argumentierte Christian Podeswa weiter. Anforderungen wie das Errichten von Bauzäunen als Absperrung, Sicherheitskräfte an der Einlasskontrolle und das ständige Kontrollieren, um die Hygieneregeln einzuhalten, seien für den Veranstalter entscheidende Gründe für die Absage gewesen.

Christian Podeswa ist Vorsitzender der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. | Bild: Wolfgang Scheu

Dies alles vermittele nicht das gemütliche Gefühl, das die Blaskapelle mit dem Markt eigentlich erreichen möchte. Ein großer Dank gehe an die Bereitschaft der Marktbeschicker, so Christian Podeswa weiter. Diese wären auch in diesem Jahr zur Stelle gewesen. Das Thema Weihnachtsmarkt Holzschlag behalte die Blaskapelle für das kommende Jahr im Auge, versicherte Christian Podeswa. Es gebe im Organisationsteam auch schon die eine oder andere Idee für eine Neugestaltung. Es bleibe noch abzuwarten, was sich das Team hierzu noch alles werde einfallen lassen.

Weihnachtmarkt in Bonndorf

Der zweite bedeutende Weihnachtsmarkt der Gesamtstadt – der Markt auf dem Gelände des Bonndorfer Schlosses – war ursprünglich am 18. und 19. Dezember geplant und wurde von der zuständigen Weihnachtsmarkt GbR bereits Mitte Oktober abgesagt. Wie in Holzschlag war dies auch in Bonndorf bereits das zweite Mal. Manfred Amann, Tilman Frank, Irene Behringer und Petra Kaiser, Mitglieder der Weihnachtsmarkt GbR, hatten im Gespräch mit dieser Zeitung nach langen Überlegungen ihren Entschluss mitgeteilt, die Veranstaltung im siebten Jahr des Bestehens abzusagen. Die Auflagen der Corona-Verordnung durchzusetzen, sei der Atmosphäre abträglich, zumal liebgewonnene Programmpunkte nur in kleinem Rahmen möglich gewesen wären. Die Kosten für einen hohen Kontrollaufwand hätten das Marktbudget finanziell gesprengt.

Eine Umfrage unter den in früheren Jahren teilnehmenden Kunsthandwerkern habe gezeigt, dass die von den Organisatoren für Anbieter angedachte 2-G-Regel (geimpft, genesen) nicht von allen mitgetragen werde, hatte Petra Kaiser damals erläutert. Dies hätte zu einem Überhang an Essensangeboten in den 25 Marktständen geführt.