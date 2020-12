von Martha Weishaar

Die Weihnachtszeit und vor allem die Zeit „zwischen den Jahren“ bieten sich seit jeher für kulturelle Veranstaltungen an. Der Alltagstrubel ruht bei den meisten, so bleibt Zeit für kulturelle Berieselung. Im ländlichen Raum bieten überwiegend Laienbühnen, Musikvereine oder Gesangsensembles ein vielseitiges Programm. Überdies sind all diese Veranstaltungen eine gute Gelegenheit für willkommene Begegnungen in der Zeit des Jahreswechsels. Wenn da nicht Corona wäre.

Auch die traditionelle Theateraufführung des TuS Bonndorf kann infolge der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. | Bild: Martha Weishaar

Denn in diesem Jahr bleiben die Lichter allerorten aus. Keine Weihnachtsmärkte, keine Advents-, Weihnachts- oder Jahresabschlusskonzerte. Und auch kein Weihnachtstheater des Turn- und Sportvereins. Seit 100 Jahren führen die Fußballer des Vereins alljährlich ein Theaterstück auf, fand TuS-Vorsitzender Norbert Plum beim Durchforsten der Protokollbücher heraus.

Lange Tradition

Schon Ende des 19. Jahrhunderts veranstaltete der einstige Turnverein in der Weihnachtszeit Turnvorführungen, Tanzkränzchen oder Theaterabende. 1907 ist eine „Christbaumfeier“ im damals neu erbauten Bahnhofshotel in den Annalen vermerkt. In den 1920er Jahren waren Operetten groß in Mode, das zeigte sich auch in Aufführungen von „Winzerliesl“ oder „Der wilde Stanislaus“. Dieser Brauch wurde selbst über die Wirren des Ersten Weltkrieges hinweg weiter gepflegt.

Bonndorf 2020 wird als Jahr ohne Feste in die Bonndorfer Stadtgeschichte eingehen Das könnte Sie auch interessieren

Nach langer Pause über die Zeit des Zweiten Weltkrieges gab es erst 1947 wieder Theater, und zwar „Familie Hannemann“ unter der Regie von Carlo Ebner. Das Stück gefiel derart gut, dass es Jahrzehnte später erneut aufgeführt wurde. Die Liste der Regisseure im Verlauf der Jahrzehnte ist lang: Franz Möhringer, Adolf Schnetz, Siggi Blattert, Josef Nieratschker, Kurt Schüle und immer wieder Carlo Ebner sind aufgelistet. Später trat Jens Ebner in die Fußstapfen seines Vaters. Ab 1991 wechselten er und Norbert Plum sich als Regisseure ab, bis irgendwann Letzterer allein übrig blieb. Seit 40 Jahren steht der Vorsitzende also entweder als Schauspieler oder als Regisseur – manchmal sogar in doppelter Funktion – auf der Bühne des TuS Bonndorf.

Bonndorf Nur kurzfristige Planungen sind bei den Kulturveranstaltungen in Schloss Bonndorf möglich Das könnte Sie auch interessieren

Diese zeichnet sich durch viele treue Schauspieler aus. Waltraud Messerschmid etwa, die seit den frühen 1970er Jahren mitwirkte, später soufflierte und erst vor wenigen Jahren ausgestiegen ist. Auch Charly Strauß ist ein Urgestein auf der TuS-Bühne. Viele weitere Namen wären zu nennen, wobei die einen häufiger, andere weniger oft auftauchen. Eine ideale Nachwuchsschmiede für die TuS-Bühne war in früheren Jahren das Ministrantentheater, aus dem herausragende Talente beim TuS landeten.

Talentschmiede

Michaela Matt ist aus diesem Zirkel heute noch aktiv und unterstützt Norbert Plum bei der Auswahl der Stücke oder, indem sie Texte in Dialekt umschreibt. Keine leichte Aufgabe. „Mittlerweile ist es das größte Problem, Stücke zu finden, die passen“, räumt Norbert Plum ein. Die Ansprüche sind gestiegen, bei den Schauspielern und beim Publikum. Ausgefallen ist das TuS-Weihnachtstheater in jüngster Zeit lediglich zwei Mal. Ein überraschender Todesfall war einmal der Grund. Und im vergangenen Jahr fanden sich nicht genügend Schauspielerinnen.

Hochrhein Kommen die Sternsinger 2021 trotz Corona und bringen den Segen in die Häuser am Hochrhein? Das könnte Sie auch interessieren

Auf eine lange Tradition gehen auch die weihnachtlichen Theateraufführungen in Dillendorf zurück, die im zweijährigen Wechsel mit dem Jahreskonzert des Musikvereins stattfinden. Und auch in Dillendorf stellt der Sportverein die Protagonisten, wobei dies nicht immer so war. Oskar Hogg, einstmaliger Vorsitzender des SV Dillendorf und langjähriger Theaterspieler, berichtet, dass in Dillendorf bereits im 19. Jahrhundert Theater aufgeführt worden seien.

Kreis Waldshut/Bonndorf Eine Weihnachtsgeschichte um Elvis Presley im Schwarzwald hat der ehemalige Kreiskulturreferent von Waldshut, Jürgen Glocker, geschrieben Das könnte Sie auch interessieren

In den 1950er Jahren stellte der Kirchenchor die Schauspieler, Regisseur war Pfarrer Oberle. Sogar nach Göschweiler wurde die Dillendorfer Theatergruppe verpflichtet. Sie hatte offenbar einen guten Ruf. „Einen deutlichen Schub erhielten die Schauspieler im Ort durch Johannes Stecher. Er hatte zwei Jahre Theater studiert und brachte uns sehr viel bei“, erinnert sich Oskar Hogg.

Bonndorf So sehen die Pläne der Kirchen für Weihnachten aus Das könnte Sie auch interessieren

Außer Theateraufführungen fallen auch Konzerte in dieser Corona-Weihnachtszeit ersatzlos aus. Üblicherweise spielt die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag zum Jahreskonzert auf. Diese Tradition ist mindestens 70 Jahre alt, weiß Christian Podeswa, Vorsitzender des Vereins. Das Kirchenkonzert der Stadtmusik im Gottesdienst des Zweiten Weihnachtsfeiertags fällt in diesem Jahr nach beinahe 70 Jahren ebenfalls aus – zum ersten Mal. Ebenso schweigen die Instrumente an Heiligabend, wenn Jugendkapelle und eine Delegation der Stadtmusik normalerweise den Senioren im Altenzentrum, bei Kinderkrippenfeiern sowie an der Grundschule Weihnachtsmusik spielten.

Bonndorf Einen satirischen Jahresrückblick gibt es für Bonndorf auf Abruf im Internet Das könnte Sie auch interessieren

Vielen Bonndorfern, die seit Jahren die Theater- oder Konzertereignisse fest in ihrem Feiertagsterminkalender eingeplant haben, werden die Auftritte fehlen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass 2021 alles wieder seinen gewohnten Gang geht auf den Theater- und Konzertbühnen.