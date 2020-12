von Stefan Limberger-Andris

Zwei Tage früher in die Weihnachtsferien wegen des Coronavirus? Das geht nun doch nicht. Die Landesregierung hat einen Schwenk vollzogen. Das Bildungszentrum Bonndorf (BZB) hat für diese Tage nun Lösungen erarbeitet. Bund und Länder hatten sich eigentlich geeinigt, im Zuge des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie den Ferienbeginn auf 19. Dezember vorzuziehen. Die Landesregierung entschied sich nun aber anders: Die Weihnachtsferien beginnen regulär am Mittwoch, 23. Dezember. Es gibt keine pauschale Verlängerung um die Tage 21. und 22. Dezember. Für die Klassenstufen 1 bis 7 ist somit regulärer Unterricht vorgesehen. Ab Klasse 8 wurde landesweit Fernunterricht von zu Hause aus bestimmt.

Grundschule

An der Grundschule Bonndorf gilt folgende Regelung: Grundschüler der Klassenstufen 1 bis 4 werden am Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, Präsenzunterricht an der Schule erhalten, bestätigte Renate Scriba, kommissarische Schulleiterin, im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie halte sich an die Vorgaben des Kultusministeriums. Fernunterricht mache bei Schülern der Grundschule zudem kaum Sinn. Familien werden von der Schulverwaltung einen Elternbrief erhalten, in dem das Vorgehen erläutert wird. In einer Rückantwort müssen die Eltern die Teilnahme ihres Kindes am Präsenzunterricht bestätigen.

Realschule

Rektor Felix Lehr erläutert: An der Realschule Bonndorf entscheiden Eltern der Klassenstufen 5 bis 7, ob sie ihre Kinder am 21. und 22. Dezember in den Präsenzunterricht schicken oder für den Fernunterricht zu Hause belassen wollen. Ab der Klassenstufe 8 werden Schüler in den Fernunterricht geschickt. Im Zuge des Fernunterrichts werde allerdings die häusliche Anwesenheit der Schüler überprüft, es finden Videokonferenzen statt, bestätigte Felix Lehr. Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist am Montag, 11. Januar.

Die Realschulverwaltung werde die Familien mit Kindern der Klassenstufen 5 bis 7 anschreiben und entsprechend aufklären, erläuterte Felix Lehr das weitere Vorgehen. Die Eltern müssen sich bei der Schulverwaltung zurückmelden und die Entscheidung, also ob Präsenz- oder Fernunterricht für das jeweilige Kind gewünscht ist, mitteilen. Aus Sicht des Rektors erscheint ein zweitägiger Fernunterricht in einer selbst gewählten häuslichen Quarantäne als durchaus sinnvoll. Denn dadurch lasse sich eine potenzielle Infektionsgefahr über die Weihnachtstage im Familienkreis senken.

Die Realschule Bonndorf sei bislang von einer Coronavirus-Quarantäne ganzer Klassenverbände verschont geblieben, so Felix Lehr. Es habe zwar Fälle gegeben, in denen sich Schüler in Quarantäne begeben mussten. Diese seien allerdings in Ferienzeiten getestet worden oder hatten an einem der Wochenenden Kontakt mit Infizierten – bei allen diesen Schülern habe man Kontakte in die Schule dann definitiv ausschließen können.

Derzeit befindet sich ein Dutzend Realschüler im Home-Schooling – auf eigenen Wunsch oder weil Tage der Quarantäne vorliegen, bestätigte Felix Lehr auf Anfrage. Im Home-Schooling sind etwas mehr Schüler als Anfang November. Nach den Herbstferien waren zehn der 536 Realschüler hierfür gemeldet. Fachkollegen betreuen weiterhin diese Schüler. Von der Einrichtung von Fernlerngruppen, also einer Stufe II der Unterrichtsgestaltung, bleibt die Realschule weiterhin weit entfernt.

Digitalisierung

Die Realschule Bonndorf geht übrigens ihren Weg in die Digitalisierung konsequent weiter. In der nächsten Woche werden die sanierten PC-Räume in Betrieb genommen, freut sich Felix Lehr. Derzeit werden die Computer eingerichtet.

Problem von selbst gelöst

Bis Wochenanfang war unklar, wie die Regelungen aussehen und wie potenzielle weitere Ferientage hätten abgerechnet werden sollen – als zusätzlich gewährte Ferientage, als bewegliche Ferientage oder in Abzug von anderen Ferienzeiten. Durch die geltende Regelung ist in dieser Frage Klarheit geschaffen. Am BZB hätte die Einbeziehung beweglicher Ferientage Schwierigkeiten bereitet, denn die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz des BZB hatten bereits zugestimmt, die sechs zur Verfügung stehenden Tage im Schuljahr auf die kalendarische Fasnetzeit 2021 zu legen. Das BZB nehme Rücksicht auf Freizeitplanungen der Familien, sagt Felix Lehr. Zudem haben sich die Schulen im Landkreis Waldshut bei der Planung abgestimmt, um allen schulpflichtigen Kindern von Familien, die an unterschiedlichen Standorten unterwegs sind, denselben Ferienrahmen zu geben.