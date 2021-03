von Stefan Limburger-Andris

Seit Wochenmitte werden auch am Bildungszentrum Bonndorf (BZB) Schüler mit Corona-Schnelltests getestet. Dies bestätigte auf Anfrage das Ordnungsamt der Stadtverwaltung. In der Realschule wurden demnach zur Wochenmitte 90 Schüler (38 Prozent) aller Präsenzschüler getestet, in der Grundschule (Hauptgebäude; ohne Außenstellen; ohne Martin Gerbert-Schule) momentan 64 Schüler. Schüler werden zwei Mal wöchentlich getestet.

Es habe keine Beschwerden wegen der Schnelltests aus den Reihen der Eltern gegeben, versicherte Realschulrektor Felix Lehr. Im Vorfeld der Aktion habe er persönlich in den Präsenzklassen (Klassenstufen 5 und 6 sowie Abschlussklassen) für die Tests geworben, habe zudem erläutert, wie wichtig dies für das Offenhalten der Schule, den Selbstschutz und den Schutz anderer sei. Die Eltern seien abgefragt worden.

Für den Schnelltest sei für jeden Schüler eine Einwilligung durch die Eltern notwendig, erläuterte Felix Lehr. Selbst bei deren Einwilligung entscheide der Schüler aber letztlich selbst, ob er getestet werden möchte. Darauf nehme man auf jeden Fall Rücksicht. Die Stadtverwaltung habe dem BZB eine Testerperson zur Verfügung gestellt, die hervorragende Arbeit leiste.

Der Start mit den Schnelltests sei vielversprechend, freute sich Felix Lehr. Die Kollegien am BZB werden bereits seit einiger Zeit zwei Mal wöchentlich auf das Virus getestet. Derzeit finden am BZB noch Test-Kits aus der Notreserve des Landes Verwendung. Bei diesen müssen die Teststäbchen noch sehr weit in die Nase eingeführt werden. Etwas einfacher zu handhabende Tests seien bestellt. Getestet werden Realschüler montags und mittwochs, Grundschüler dienstags und donnerstags. Dieser Rhythmus soll am BZB vorerst bis Ende März beibehalten werden. Nach den Osterferien sehe man weiter, in welcher Form die Tests weitergeführt werden, erläuterte Felix Lehr.