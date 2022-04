von Martha Weishaar

60 Jahre aktiv in der Blasmusik – derartige Treue zu einem Hobby scheint nicht mehr zur Schnelllebigkeit unserer Tage zu passen. Armin Winterhalder zeigt, dass Musik ein Leben lang Spaß machen kann. Hätte der 73-Jährige nicht vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitten, würde Armin Winterhalder heute noch Trompete oder Flügelhorn spielen. Die Auszeichnung für seine jahrzehntelange Treue musste Krankheits- und Corona-bedingt drei Jahre auf sich warten lassen. Beim Jahreskonzert der Stadtmusik am 2. Juli wird der feierliche Akt nachgeholt.

Unter Dirigent Albert Lühmann, dem von Kaiser Wilhelm dereinst eine „Goldene Trompete“ verliehen worden sei, habe man ihm als Zehnjährigen aus einer Kiste voller Instrumente heraus ein Tenorhorn in die Hand gedrückt, erinnert sich Armin Winterhalder. Doch zu diesem Instrument hat er keine Liebe entwickelt. Anders hingegen verhielt es sich bei Trompete und Flügelhorn. Von den 36 Mädchen und Jungen, die mit ihm damals zur Stadtmusik stießen, war er der einzig verbliebene. Der Nachfolger Albert Lühmanns „konnte nicht so gut mit jungen Leuten“.

Armin Winterhalder brannte zeitlebens für Blasmusik, liebte klassische Literatur, gerne auch Operetten, aber auch Böhmisch-Mährisches oder Alpenländisches. Früh gründete er eigene Formationen, erst Sunset Stripe, später Die fidelen Lindenbuckler. Armin Winterhalder fuhr als Heranwachsender sogar mit dem Fahrrad nach Konstanz, um Noten zu kaufen. Die Fidelen Inntaler und Gottlieb Weißbacher hatten es ihm besonders angetan. Den suchte Armin Winterhalder persönlich in Tirol auf, um sich von ihm ein Stück komponieren zu lassen. Was dieser tat, ohne einen Pfennig dafür zu verlangen. „Spielt‘s es gut“, sei dessen einzige Forderung gewesen. In der Stadtmusik spielte Armin Winterhalder unter sieben Dirigenten, machte jede stilistische Neuerung und Steigerung des musikalischen Niveaus mit und hatte immer Freude am Musizieren.