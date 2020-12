von Juliane Kühnemund

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die im März 2021 anstehende Landtagswahl. Wie Bürgermeister Michael Scharf in jüngster Gemeinderatssitzung erläuterte, muss mit einer deutlichen Steigerung der Anzahl der Briefwähler gerechnet werden.

Dies wiederum könnte zur Folge haben, dass in den kleineren Wahlbezirken wie Boll, Holzschlag oder Wittlekofen die zur Wahrung des Wahlgeheimnisses erforderliche Zahl von mindestens 50 Wählern nicht erreicht werden kann. Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat deshalb vorgeschlagen, Wahlbezirke zusammenzulegen und einen zusätzlichen Briefwahlbezirk im Rathaus Bonndorf einzurichten.

Die Zusammenlegung von Wahlbezirken hätte auch den Vorteil, dass weniger Wahlhelfer benötigt werden. „Wer will denn noch Wahldienst machen?“, fragte der Bonndorfer Bürgermeister, der befürchtet, dass es ohnehin schwierig werden wird, genügend Helfer zu finden. Alle Stadträte will Michael Scharf deshalb zum Wahldienst einteilen, dies kündigte er bereits jetzt an.

Nach Informationen der Verwaltung sollen je Wahlbezirk acht Wahlhelfer bestellt werden (bei bisherigen Wahlen sechs Wahlhelfer). Würde man die bisherige Wahlbezirkseinteilung beibehalten, müssten 88 Personen zur Verfügung stehen. Durch eine Zusammenlegung von Wahlbezirken könnte diese Zahl auf 56 Wahlhelfer reduziert werden.

Vorgeschlagen wurde nun, die Stadtteile Boll, Holzschlag und Gündelwangen zusammenzulegen, außerdem die Stadtteile Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen (siehe Infokasten).

Wie bereits erwähnt, wird es zwei Briefwahlbezirke geben. „Diesen Tribut an Corona müssen wir leisten“, meinte Michael Scharf, der auch noch darauf verwies, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Der Wahlbezirk Stadtkern I (Rathaus) soll aufgrund der beengten Platzverhältnisse ins Stadthallenfoyer verlegt werden. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen einstimmig zu.