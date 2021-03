von Martha Weisshaar

Alfred Müller feiert heute seinen 90. Geburtstag. Seit 60 Jahren lebt er mit seiner Familie in Bonndorf. In seiner Jugend wurde Alfred Müller – wie Millionen andere Deutsche auch – aus seiner Heimat vertrieben. Die war in Südschlesien. Am 1. Mai 1947 mussten er und seine Familie als eine der letzten Vertriebenen ihren Wohnort verlassen, nur mit dem, was sie tragen konnten. Infolge dessen musste Alfred Müller auch seine Mechanikerausbildung abbrechen. Zunächst kam seine Familie in die ehemalige DDR. Von dort aus floh er 1951 „schwarz“ über die Grenze zu einer Tante nach Westfalen.

Es funkte an Fastnacht

Ein Jahr später kam er nach Lenzkirch, wohnte dort mit seinen Eltern in der mittlerweile abgebrannten Schleifensäge. Bei einer Fastnachtsveranstaltung lernte Alfred Müller Paula Schindler aus Raitenbuch kennen, 1959 heirateten die beiden. Nach Bonndorf kam das frisch vermählte Paar infolge seiner Anstellung bei der Firma Kienzle. 1967 kaufte es hier ein kleines Häuschen an der Lindenstraße, das der handwerklich begabte Mann in viel Eigenarbeit so umbaute, dass es für die fünfköpfige Familie genügend Platz bot.

Sechs Enkel und zwei Urenkel

Herzbeschwerden führten dazu, dass Alfred Müller bereits mit 60 Jahren in den Ruhestand trat. Er führte allzeit ein zurückgezogenes, aber dennoch zufriedenes Dasein im Kreise seiner Familie, die mit sechs Enkeln und zwei Urenkeln zunehmend größer wurde. Mit Begeisterung widmeten er und seine Frau sich ihrem Gemüse- und Blumengarten oder gingen mit befreundeten Ehepaaren wandern. In seinen schlesischen Geburtsort kehrte er nie wieder zurück, hat er doch keinerlei Kontakte dorthin. Landschaftlich erinnert ihn gleichwohl der Schwarzwald an das Riesengebirge.