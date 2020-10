von Juliane Kühnemund

Der Schock war groß. Just als ein Elternabend im oberen Geschoss der Martin-Gerbert-Schule stattfand, krachte in einem Klassenzimmer eine Lampe von der Decke. Glücklicherweise war im Schulhaus, das von der Grundschule Bonndorf mit SBBZ genutzt wird, ansonsten kein Betrieb. Insofern kam niemand zu Schaden. Die Stadtverwaltung hat umgehend reagiert und alle Lampen in dem Gebäude abmontiert und fachgerecht neu installiert.

Eigentümer der Martin-Gerbert-Schule in Bonndorf ist der Landkreis Waldshut, die Stadt Bonndorf nutzt das Gebäude für Grundschule und Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

Der Lampen-Crash ereignete sich am Dienstagabend, als im Flur des oberen Geschosses ein Elternabend stattfand. Die Lehrerin Ute Fehrenbach war mit der Gruppe zum Glück im Flur, als die Lampe von der Decke krachte. Grundschulleiterin Renate Scriba informierte am folgenden Morgen bereits um 6.30 Uhr Bürgermeister Michael Scharf über den Vorfall. Sie stellte auch die Frage, ob die Klasse in ein anderes Zimmer im Gebäude ausgelagert werden soll, oder ob alle Klassen evakuiert werden müssen. Schließlich war nicht auszuschließen, dass auch weitere Lampen der Schwerkraft nicht mehr standhalten könnten.

Die Stadtverwaltung reagierte umgehend. Gemeinsam mit Lehrkräften, den Hausmeistern der Schulen, Mitarbeitern des Bauhofs und des Stadtbauamtes wurde die Situation vor Ort besichtigt und die weitere Vorgehensweise besprochen. Im Rahmen der Besichtigung wurde auch die Ursache für die herunter gefallene Lampe ermittelt. Und dieses Ergebnis ist eigentlich unglaublich:

„Die Lampen wurden mit falschen Schrauben (Schrauben nur mit Teilgewinde) an der Decke befestigt. In Zusammenhang mit der Befestigung der Lampen wurde nicht darauf geachtet, dass eine Konterlattung hinter der abgehängten Decke vorhanden ist. Somit waren die Schrauben nicht ausreichend fixiert“, erläuterte die Leiterin des Bonndorfer Stadtbauamtes Nicole Messerschmid. Wie sie weiter informierte, waren die Lampen bereits beim Bau des Gebäudes installiert worden. „Den Anwesenden war es schleierhaft, dass eine solche Konstruktion überhaupt so lange gehalten hat“, so Nicole Messerschmid.

Klar war: Hier ist Gefahr im Verzug, dementsprechend einigte man sich auf umfassende Sofortmaßnahmen. In allen Klassenzimmern des Gebäudes mit entsprechenden Beleuchtungselementen darf bis zur Problemlösung kein Unterricht mehr stattfinden. Zwei Klassen wurden in das Untergeschoss verlagert. Hier gibt es zwei Räumlichkeiten (EDV-Raum und Bewegungsraum), die vor einigen Jahren umfassend saniert wurden, inklusive der Leuchten. Die dritte Klasse wurde in das Hauptgebäude der Grundschule verlagert. Der Bauhof der Stadt Bonndorf hat umgehend mit der Beseitigung der Mängel begonnen. Klassenzimmer für Klassenzimmer wurden die Lampen abmontieren und fachgerecht neu montiert (das heißt: Verwendung der richtigen Schrauben und Befestigung an einer Konterlattung). Zur Sicherheit werden ebenso die Lampen in den Fluren – welche ebenso seit Bestehen des Martin-Gebert-Gebäudes montiert sind – kontrolliert. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs unter Leitung von Georg Schanz leisteten hier schnelle Arbeit. Bereits am frühen Morgen des gestrigen Donnerstags waren alle Lampen in der Martin-Gerbert-Schule neu montiert. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt.

Über den Vorfall informiert wurde auch das Landratsamt Waldshut als Gebäudeeigentümer und das Staatliche Schulamt Lörrach.