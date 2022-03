von Martha Weishaar

Die Preise für Kraftstoffe explodieren. Die Zwei-Euro-Marke für einen Liter Diesel oder Superbenzin ist längst überschritten. Wie reagieren Verbraucher darauf? Hat sich das Verhalten von Autofahrern geändert? Wird weniger gefahren oder anders getankt? Und wie sieht es beim Heizöl aus? Wir haben bei den Bonndorfer Tankstellenbetreibern, einem Ölhändler und bei Verbrauchern nachgefragt.

„Auf den Straßen ist es ruhiger als sonst. Man merkt, dass jeder so wenig wie möglich fährt“, beobachtet Gaby Moser von der gleichnamigen Aral-Tankstelle. „Die Leute schauen auf jeden Cent, alle jammern.“ Am vergangenen Sonntag habe trotz Kaiserwetter an ihrer Tankstelle sehr wenig Betrieb geherrscht. „Manch einer verzichtet angesichts der hohen Kraftstoffpreise auf einen Sonntagsausflug mit dem Auto“, vermutet sie.

Zudem tanken manche nicht mehr den ganzen Tank voll, sondern nur so viel, wie sie unbedingt brauchen. „Am Sonntag tankte ein Kunde für 3,62 Euro. Die Leute hoffen, dass es wieder günstiger wird“, beschreibt Gaby Moser die Zurückhaltung Einzelner. Allenfalls Durchreisende, Vertreter oder Geschäftsreisende tanken derzeit obligatorisch voll.

Egal an welcher Tankstelle, die Preise an den Zapfsäulen unterscheiden sich für die Autofahrer nur marginal. | Bild: Martha Weishaar

Einen krasseren Absatzeinbruch habe indes das Coronavirus beschert. „Auf einen Schlag wurde bei uns 40 Prozent weniger getankt. Viele arbeiteten im Homeoffice, sparten damit den Weg zur Arbeit. Geschäftsreisen fielen aus und während des Lockdowns hatten auch wenige Menschen Lust auf eine Spazierfahrt. Man hätte ja sowieso nirgends einkehren können. Also blieben die Leute zu Hause“, fasst sie die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Tankstelle zusammen.

Von Hektik geprägt ist hingegen die Preisentwicklung seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. „Acht bis zehn Preiswechsel pro Tag sind mittlerweile normal, manche Preise gelten gerade mal zehn Minuten“, schildert Gaby Moser ihren Tankstellen-Alltag.

Wenig Hoffnung auf sinkenden Preis

Melanie Albert von der gegenüber liegenden bft-Tankstelle beobachtet ebenfalls, dass viele Kunden derzeit nicht volltanken, sondern allenfalls für 20 Euro, in Einzelfällen sogar nur für fünf Euro. „Die Leute nehmen an, dass es bald wieder billiger wird. Ich selber glaube nicht, dass das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist“, sagt sie. Seit zehn Jahren betreibt Melanie Albert die Tankstelle.

Solche Spritpreise hätte man noch vor Kurzem kaum für möglich gehalten. | Bild: Martha Weishaar

„Was jetzt grad abgeht, habe ich noch nie erlebt. Schon bei der vorletzten Lieferung dachte ich, das kann ja gar nicht sein! Und danach wurde es nochmal teurer. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ebenso wenig, dass sich der Preis 24 Mal an einem einzigen Tag ändert. Das ist absoluter Wahnsinn.“ Ihr tun vor allem Berufspendler leid, die auf das Auto angewiesen sind.

Umstieg auf den ÖPNV auf dem Land nicht möglich

„Hier auf dem Land kann man nicht einfach so auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Auch die Eltern nicht, die ihre Kinder zum Kindergarten, zur Musikschule oder zur Vereinstätigkeit fahren müssen“, fasst sie die Abhängigkeit der Landbevölkerung vom Auto zusammen. Erfreulich sei momentan, dass die Kunden ihren Unmut über die hohen Spritpreise nicht am Verkaufspersonal an den Tankstellen auslassen.

Keinen Absatzrückgang bemerkt Matthias Spitznagel von der Mowag AG, die beim Recyclinghof Kern einen Tankpool betreibt. Dort tanken überwiegend Lastwagen- oder Busfahrer, Gewerbetreibende sowie Landwirte. „Die können sich gar nicht zurückhalten, selbst wenn sie es wollten. Ich bin überzeugt, dass sich die hohen Spritpreise bald schon auf die Produktpreise niederschlagen“, mutmaßt der Prokurist.

5100 Euro für 3000 Liter Heizöl

Verstärkten Tanktourismus in die Schweiz erachtet er als vorübergehende Erscheinung. „Auch die Schweiz zieht nach“, beobachtet er. Exorbitant gestiegen sind derweil auch die Heizölpreise. „Für 3000 Liter zahlt man aktuell mehr als 5100 Euro. Die Kunden nehmen das hin. Ihnen ist wichtiger, dass sie überhaupt Ware erhalten, um damit sicher über den nächsten Winter zu kommen. Der Preis ist im Hinblick auf die zu befürchtende Versorgungsproblematik sekundär“, schildert Matthias Spitznagel aktuelles Kundenverhalten.

Das sagen die Verbraucher

Dass Verbraucher versuchen, unnötige Fahrten zu vermeiden oder Wege zu kombinieren, bestätigt Sabrina Kucher, die wir zufällig an der Zapfsäule treffen. „Auf dem Land haben wir kaum Möglichkeiten, auf öffentlichen Nahverkehr auszuweichen“, sagt die Birkendorferin. Die Frau arbeitet im Gesundheitswesen, was mit vielen Hausbesuchen verbunden ist. Sie könnte schlecht mit dem Fahrrad zu ihren Patienten gelangen, womöglich noch mit großen Gymnastikgeräten im Gepäck.

Sorgen vor Versorgungsengpässen räumt an der Zapfsäule daneben ein Herr aus Münchingen ein. Er füllt vorsorglich nicht nur den Tank seines Autos, sondern auch einige Benzinkanister. Der Preis ist für ihn angesichts der aktuellen politischen Lage zweitrangig.