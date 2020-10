von Stefan Limberger-Andris

Ob der Weltspartag in der letzten Oktoberwoche 2020 eine ähnliche Zugkraft entfalten wird, wie in den vergangenen Jahren, bleibt abzuwarten. Marcel Busch, Leiter Marketing der Sparkasse Bonndorf–Stühlingen, hat im Vorfeld einiges dafür getan, den Bestimmungen der Corona-Verordnung beim Publikumsverkehr zum Weltspartag gerecht zu werden und gleichzeitig die Freude der Kunden an dieser Aktion hochzuhalten.

Gesetzlich vorgegebene, angepasste Hygienekonzepte für die Hauptstelle und sämtliche Filialen zu entwerfen, ist das eine. Das andere: Um den Sparspaß zu gewährleisten, wurden sogenannte Safebags bereits in der vergangenen Woche ausgegeben. Diese Sicherheitstaschen können befüllt und mit Kontodaten des Sparers auf einem speziellen Formular bis Freitag, 30. Oktober, abgegeben werden, ohne Gebühren zahlen zu müssen – Der Nachteil: Der Kunde muss auf das optische Erlebnis des Geldzählens verzichten.

Einzelne Bereiche und Termine

Um den Kundenstrom zu entzerren, wurde der Weltspartag bereits vor Jahren auf eine Weltsparwoche ausgedehnt – was sich 2020 in der jetzigen Pandemielage ohnehin als sinnvoll erweisen dürfte, erläuterte Marcel Busch. In den Hauptstellen des Geldinstituts wurden Bereiche für die „Weltsparer“ – meist junge Menschen – und die herkömmlichen Kunden eingerichtet.

Zudem werde die Aktion, so Marcel Busch, tageweise auf die Filialen verteilt für diejenigen, die ihr Sparschwein vor Ort schlachten lassen möchten – Ewattingen und Ühlingen hatten bereits ihren Tag, in Grafenhausen und Eggingen findet er am Dienstag, 27. Oktober, statt, in Stühlingen am Donnerstag, 29. Oktober, und in Bonndorf am Freitag, 30. Oktober.