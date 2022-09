von Martha Weishaar

Fünf Sommer lang hat Angelika Preiser mit ihrem Mann Manfred und Sohn Christoph den Kiosk im Schwimmbad bewirtet. Beim Abschwimmen am Sonntag, 11. September, steht die 67-Jährige letztmals hinter der Theke. In der nächsten Badesaison wird Birgit Kaiser den Kiosk betreiben.

Angelika Preiser fiel die Entscheidung nicht leicht, denn der gesamten Familie gefiel der Kontakt mit den Gästen im Schwimmbad. Doch als in diesem Jahrhundertsommer sehr lange Zeit schönstes Wetter und Hochbetrieb im Bad herrschten, wurde klar, dass sie und ihr 74-jähriger Mann an ihre Grenzen gekommen sind.

„Ich spürte, dass mir das an die Substanz geht. Wir sind mittlerweile in einem Alter, wo wir das nicht mehr bewältigen können. Natürlich werden wir den Betrieb missen, denn alles in allem war es eine schöne Zeit“, sagt Angelika Preiser im Gespräch.

Das Arbeitspensum im Kiosk bedingt tatsächlich hohe Anforderungen. Von Mitte Mai bis Anfang September hatte Angelika Preiser mit ihrer Familie einen Zwölf- bis 14-Stunden-Tag zu bewältigen, überwiegend im überhitzten Wirtschaftsraum, ohne Ventilator oder Klimaanlage. Vor Öffnung des Kiosks musste eingekauft, nach dessen Schließung Kuchen für den Folgetag gebacken oder anderes vorbereitet werden.

Selbstgebackene Kuchen waren das Markenzeichen von Angelika Preiser. Beliebt war auch das Frühstücksangebot. Ursprünglich für Wohnmobilisten auf dem benachbarten Stellplatz gedacht, entwickelte sich dieses Angebot im Handumdrehen zum beliebten Treffpunkt der Einheimischen. Einen treuen Gästekreis gab es überdies zum Feierabendbier oder -kaffee.

Neben dem Kioskverkauf obliegt dem Pächter auch der Verkauf der Eintrittskarten. Auch die Anmeldung der Wohnmobilgäste erfolgt während der Öffnungszeiten des Freibades über den Kiosk. Bademeister Jürgen Blattert unterstützt diese im Bedarfsfall administrativ. Diesen Sommer seien es so viele Wohnmobile wie nie zuvor gewesen.

Familie Preiser schaut auf eine gute Zeit zurück, obschon der Kioskbetrieb durch die Corona-Pandemie und der einhergehenden Schließung des Bades 2020 beeinträchtigt war. „Wir hatten eine tolle Zusammenarbeit mit Bademeister Jürgen Blattert.“ Auf ihren letzten Kiosktag im Schwimmbad Bonndorf freuen sich Angelika, Manfred und Christoph Preiser. Denn das Abschwimmen wird von einer kleinen Musikgruppe begleitet.

Birgit Kaiser, die die BZB-Mensa betreibt, freut sich indes auf ihre neue Aufgabe in der nächsten Saison. Sie wird den Kioskbetrieb übernehmen. Die Schulmensa wird sie gemeinsam mit ihrem Team weiterhin betreiben.