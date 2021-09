von Erhard Morath

Mit der Organisation und der Veranstaltung des ersten Dillendorfer Dorfflohmarkts hat der örtliche Landfrauenverein einen guten Weg eingeschlagen. Die Veranstaltung darf als überaus erfolgreich bezeichnet werden und dies trotz der coronabedingten Hürden und Einschränkungen.

Weit verstreut

Die Flohmarktstände waren allesamt in kleinen privaten Einheiten, übers gesamte Dorf verstreut, aufgeteilt worden und mussten eigenständig betrieben werden. Es gab keinerlei Standgebühren oder sonstige gemeinsame Kostenanteile. Um einen Ständeplan für die Flohmarktbesucher anfertigen zu können, hatten sich im Vorfeld potenzielle Marktbeschicker bei den Landfrauen anzumelden. So konnte jeder Stand, egal wo er sich „versteckt hatte“, ausfindig gemacht werden.

Beim einstigen Rathaus offerierten Rita und Bruno Bau ihre Waren in einem Leiterwagen. | Bild: Erhard Morath

Dass außerhalb oder abseits der Tillostraße weniger los war und somit auch weniger verkauft wurde, war erwartet worden. Nichtsdestotrotz zeigten sich viele Bsucher aus nah und fern mit dem Angebot an Artikeln, den Ständen und dem legeren Miteinander überaus zufrieden bis begeistert. Es gab eine große Bandbreite an angebotenen Waren, selbst ein paar instandgesetzte Mopeds befanden sich im Angebot.

Bewirtung ausverkauft

Die Möglichkeit bei ‚s „Hanse“ (Roland und Kirstin Dietsche) Kaffee, Tee und Kuchen, dazu weitere Getränke oder wahlweise heiße Cervelatwurst kaufen zu können und dabei unterm mächtigen Vordach Platz nehmen zu können, kam besonders gut an. Bereits in den frühen Nachmittagsstunden meldete das Bewirtungsteam: „Ausverkauft“. Lediglich Kaffee und Getränke waren noch im Angebot.

Im Unterdorf offerierte Angelika Pfeiffer Kleidung und jede Menge nahezu neuer Spielsachen. | Bild: Erhard Morath

Der dabei einsetzende Nieselregen kam alles andere als gelegen. Doch er hätte auch schlimmer, nämlich bereits am Morgen, kommen können. So fand der Flohmarkt am Ende des Sonntags überwiegend in den Scheunen und Garagen seinen Fortgang. Karin Gantert-Hieske, die Vorsitzende der veranstaltenden Landfrauen, zeigte sich im Gespräch mit dieser Zeitung sehr entspannt und zufrieden.

Als Flohmarktstandbetreiber versuchten sich auch diese beiden Mädelchen im Hof der Familie Tröndle. | Bild: Erhard Morath

Der Anfang ist gemacht, Flohmärkte scheinen Konjunktur zu haben, da wäre es doch vorstellbar, dass sich die Dillendorfer Landfrauen im kommenden Jahr für einen zweiten Dorfflohmarkt entscheiden werden. Viele Besucher, die dabei waren, so war der einmütige Tenor in Gesprächen, würden die Wiederholung sehr begrüßen, denn es war einfach wunderschön, sagen viele.