von Martha Weishaar

100 Jahre Fußball im Turn- und Sportverein – darauf blickt TuS-Vorsitzender Norbert Plum im Gespräch zurück. Infolge der Corona-Pandemie konnte das dreitägige Jubiläumsfest nicht stattfinden. Wir fassen die sportliche und gesellige Entwicklung der 100-jährigen Abteilungsgeschichte zusammen.

Von Anbeginn hatte das „gesellige Leben“ einen hohen Stellenwert bei den Sportlern. 1922 wurde eine Operette aufgeführt und auch in den Folgejahren Musik- oder andere Theater. Mit den Einnahmen aus derlei Unterhaltungsabenden konnte der notorische Geldmangel im Verein zumindest ein bisschen abgefedert werden. Der Kassierer habe immer „Questionen“ gemacht, ist zum Thema Finanzen in einer Vereinschronik vermerkt.

Doch nicht allein Geldnot machte den Sportlern in den ersten Jahren nach ihrer Gründung das Leben schwer. Viele Zeitgenossen standen den „neuen Sportgedanken ablehnend gegenüber“, verrät die Festschrift zum Zehnjährigen. In den 1930er Jahren liefen zudem Schulämter und Kirchen Sturm gegen die Initiative, eine Jugendabteilung zu gründen. Erst mit Rückendeckung des Badischen Landtages und des Innenministeriums konnten die Widerstände gebrochen werden. Jahrzehnte später wandelte sich dieses Bewusstsein übrigens. Der TuS wurde für seine exzellente Jugendarbeit mit dem Sepp-Herberger-Preis belohnt. Zeitweilig hatten die TuS-Kicker sogar eine Konkurrenz im eigenen Ort. Die DJK (Deutsche Jugendkraft), ein katholischer Sportbund, installierte einen zweiten Fußballverein in Bonndorf. Das sei „nicht vorteilhaft“ gewesen, vermerkt der Chronist, zumal Spieler hin und her wechselten, wenn ihnen irgendetwas nicht in den Kram passte. 1950 wurde aus dem TV Bonndorf der Turn- und Sportverein. Sportlich ging es bei den TuS-Kickern all die Jahre auf und ab, wobei der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga im Jahr 2008 zweifelsohne sportlicher Höhepunkt war.

Bis zum Corona Teil-Lockdown im Herbst hielten sich die Kicker um Trainer Björn Schlageter gut im vorderen Drittel der Bezirksliga. Die Damenmannschaft spielt in der Landesliga – eine beachtliche Leistung. Und das, obwohl der Mädchen- und Damenfußball nach einem kurzzeitigen Versuch in den 1970er Jahren sich im TuS erst seit Mitte der 1990er Jahre dauerhaft etablierte.

Die Corona-Pandemie verordnet den TuS-Kickern nun eine Zwangspause. Trotzdem lassen sie den Kopf nicht hängen. Die Sportlerinnen und Sportler halten sich mit individuellem Training fit.

In den Anfängen des Damenfußballs spielten 1971: Margit Geng, Rosmarie Temesberger (Torfrau), Ursula Amann, Gabriele Gantert und Siglinde Preiser, Rita Blattert, Elisabeth Bernhart, Isolde Ketterer, Leni Draschner, Doris Ketterer, Irmgard Marber, Gabriele Strittmatter, Ursula Marber und Hildegard Bernhart. Trainer war Herbert Kech.