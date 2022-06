von Stefan Limberger-Andris

Frau Deinzer, Sie sind nun bei der Hauptversammlung nicht mehr als Vorsitzende des Bonndorfer Kulturvereins Folktreff angetreten. Warum?

Alles hat seine Zeit, heißt es so schön. Ich habe diesen tollen Verein mit einem wunderbaren Team 15 Jahre lang prägen dürfen. Abgesehen von der vielen Arbeit, die das gemacht hat, war das verbunden mit einer großen Bereicherung. Nicht nur – wie ich meine – für die Region, sondern auch für uns alle und für mich. Denn es ist auch ein Privileg, mit so außergewöhnlichen Menschen wie Künstlern auf Augenhöhe umgehen zu dürfen, sie in ihrer ganzen Bandbreite zu erleben, ihre Energie ganz hautnah zu spüren. Das darf aber nicht zum Selbstzweck werden. Um am Ball zu bleiben, muss überall der Platz auch frei gemacht werden für nächste Generationen. Das gilt besonders für den kulturellen Sektor, der immer in Gefahr steht, zu überaltern. Dafür den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist eine Aufgabe für sich. Und es ist mir Freude und Ehre zugleich, dass es geglückt ist, hochmotivierte Nachfolger zu finden – Anna Schwenninger und Jürgen Friedrich.

Zur Person Gudrun Deinzer (60) übernahm 2007 die Programmdirektion des Kulturvereins Folktreff Bonndorf. Zur Vorsitzenden wurde sie im Folgejahr gewählt. Durchschnittlich neun kulturelle Veranstaltungen jährlich mit durchschnittlich 150 Zuschauern hat der Verein in den vergangenen 15 Jahren auf die Bühne gebracht. 2014 feierte der Folktreff das 25-jährige Bestehen. Unter Gudrun Deinzer wurde der Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ ins Leben gerufen.

Wie ist das gelungen?

Nach meinem Entschluss, dass dies meine letzte Amtsperiode sein wird, haben wir das tolle Angebot der Stadt genutzt, das in Form der Abteilung Bonndorfer Netzwerk Idee (Boni) für ehrenamtliches Engagement und die Findung von Synergien in der Gesellschaft geschaffen worden ist. Boni-Chef Felix Schüle hat gerne die Leitung eines Teambuilding-Wochenendes übernommen. Einen Abend lang stand ich dem Vorstand und eingeladenen Folktreff-Interessierten Rede und Antwort über meine Aufgaben. Am folgenden Tag hat dieses Team ohne mich Wege gesucht, wie das künftig organisierbar und auch auf mehrere Schultern verteilbar ist. Letztlich hat sich daraus fast natürlich die neue Aufstellung ergeben.

Haben Sie dem Kulturverein in Ihrer Amtszeit einen inhaltlichen Stempel aufgedrückt? Welchen?

Natürlich hinterlässt man Spuren, wie jeder Mensch überall. Ich hatte das Glück, mich mit meinen Ideen auf ein einsatzfreudiges Team stützen zu können. Ein Höhepunkt war sicher das Jubiläumsjahr 2014. Da wollten wir die Sichtbarkeit erreichen, die der Verein eigentlich schon lange verdient hatte. Festivalnacht, A-Cappella-Nacht, Queen Revival Band, taten ihre Wirkung und haben uns sicher für viele aus dem Verstaubungsimage, das Kultur gerne anhängt, herausgeholt. Prägend war aber auch unser Mut, 2016 einen Kleinkunstwettbewerb auszuloben, den „Bonndorfer Löwen“. Bei diesem haben inzwischen schon vier Mal – nämlich alle zwei Jahre – jeweils auch einschlägige Preisträger ihren Hut in den Ring geworfen. Das ist sicher sehr besonders, als Veranstalter der rein ehrenamtlich agiert in einer Stadt mit knapp 7000 Einwohnern. Und dann ist es die Mischung, die Bandbreite der Kleinkunst ist ja schier unermesslich. Aber wir konnten immer in der Qualität auf – ich nenne es – „Bundesliganiveau“ verweisen, Künstler engagieren, die Großteils auch über die Bundesgrenzen hinaus bekannt sind.

Muss sich der Kulturverein in seiner Arbeit geänderten Rahmenbedingungen der Kulturszene anpassen, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie? Welche Veränderungen wird es geben?

Das sind Fragen, die vor allem meine Nachfolger zu beantworten haben. Dazu nur eines: Die Kulturszene ist in der Pandemie geschädigt worden, wie keine andere. Hilfen haben für die meisten nicht wirklich gegriffen – uns stand nach Regeln keine einzige zu. Menschen haben immer noch Angst in größeren Ansammlungen, auch wenn der Folktreff beispielsweise nach wie vor mit Abstand stuhlt. Andere haben ihr Freizeitverhalten vollkommen verändert. Sprich: Wir haben immense Zuschauereinbrüche. Die Neuen werden sicher darauf reagieren. Und: Ich kann nur appellieren, solidarisch zu sein: Das gilt gleichermaßen für politische Mandatsträger wie für das Publikum.

In welcher Form werden Sie dem Kulturverein treu bleiben?

Als glühender Fan und wo ich im Hintergrund gebraucht werde und helfen kann, tue ich das – sehr gerne.