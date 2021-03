von Juliane Kühnemund

Konnte man sich in Bonndorf vor Kurzem noch darüber freuen, dass es keine infizierten Personen zu verzeichnen gab, sind es zwischenzeitlich wieder neun Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Wie Bürgermeister Michael Scharf in der Gemeinderatssitzung am Montagabend bekannt gab, ist auch die Leiterin eines städtischen Kindergartens betroffen. Die Stadt habe umgehend reagiert. „Alle Kinder wurden in Quarantäne geschickt, alle Eltern wurden per Kindergarten-App informiert“, so der Rathauschef. Der Kindergarten sei vorläufig geschlossen, so Michael Scharf weiter, der hinzufügte, dass zum Ende der Woche alle Kinder getestet werden.

Rückblick auf große Impfaktion

Im Rückblick auf die große Impfaktion für Senioren aus sechs Gemeinden in der Stadthalle in Bonndorf lobte der Bürgermeister die Organisation und die gute Zusammenarbeit. „Das Impfen ist die einzige Chance, die wir haben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, so Scharf. Hilfreich seien auch die Schnelltests, die jetzt an Schulen und Kindergärten angeboten werden, und die Möglichkeit, dass sich in der Apotheke jedermann/frau testen lassen kann. Wie Scharf ankündigte, sei auch vorgesehen, dass sich die Gemeinderäte per Schnelltest auf Covid-19 testen lassen können.