von Stefan Limberger-Andris

Die L170, die seit mehreren Monaten gesperrt ist, wird in der kommenden Woche voraussichtlich für den Verkehr freigegeben. Dies bestätigte Heike Spannagel, Pressesprecherin im Regierungspräsidium Freiburg, auf Nachfrage. Die aktuellen Gesamtkosten der Komplettsanierung liegen bei 2,4 Millionen Euro.

Günstiges Wetter sorgt für Freigabe

Eine Freigabe der Strecke sei aufgrund der aktuell stabilen Witterungsverhältnisse nun denkbar, bestätigte Heike Spannagel, nachdem ein ursprünglich vorgesehener Termin zu Jahresbeginn wegen starken Schneefalls hatte abgesagt werden müssen: Ein sicherer Schneeräumdienst hatte damals nicht gewährleistet werden können. Sicherungsmaßnahmen sollen noch in dieser Woche durchgeführt und die Verkehrsfreigabe vorbereitet werden. Allerdings bleibe bis ins Frühjahr hinein die L 170 nur einspurig befahrbar, auf der Strecke werde Tempo 30 gelten, teilte Heike Spannagel weiter mit.

Die Straße und ihre Sanierung Die Straße Die L 170 gilt als bedeutende Verkehrsverbindung zwischen den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut. Das Problem Die Landesstraße war nach einem Erdrutsch ab Herbst 2017 bis im Frühsommer 2018 auf eine Länge von rund 150 Meter aufwendig saniert worden. Der Schadensbereich lag oberhalb des Abzweigs nach Boll (K 6516) und der B 315. Wenige Monate danach war das Gelände erneut ins Rutschen geraten und hatte die frisch sanierte Straße neuerlich unbefahrbar gemacht. Die Kosten Die erste Sanierung hatte rund 1,3 Millionen Euro verschlungen. Die aktuellen Gesamtkosten, also inklusive der neuerlichen Maßnahme, liegen nach Auskunft des Regierungspräsidiums Freiburg bei 2,4 Millionen Euro. Die weitere Planung Weitere Arbeiten an der L 170 stehen allerdings in der Schlucht etwas oberhalb der Schattenmühle an. Dort soll eine Gabionenwand saniert werden, die durch Hangkräfte Richtung Straße gedrückt wird. Derzeit ist dort der Straßenabschnitt nur halbseitig passierbar.

Mitte Oktober hatte die jetzige Sanierungsphase des L 170-Streckenabschnitts begonnen. Gesetzt wurden in den folgenden Monaten insgesamt rund 130 Drainagepfähle, jeder wurde etwa 20 Meter tief im Boden verankert. Über diese Drainagepfähle soll nun das Schichtenwasser aufgefangen und abgeleitet werden. Dieses Schichtenwasser hatte in der jüngsten Vergangenheit dafür gesorgt, dass die bereits sanierte L 170 in kürzester Zeit starke Verwerfungen aufwies, die die Oberfläche verformten und diese wie einen zusammengeschobenen Teppich hatten aussehen lassen.

Voraussichtlich in der nächsten Woche wird die L170 für den Verkehr freigegeben. Die Straße wird vorerst nur einseitig befahrbar sein, bestätigte das RP Freiburg. Bis ins Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Zusätzlich zu den Drainagepfählen wurde eine 48 Meter lange und einen halben Meter dicke Betonwand auf einem Fundament bergseits eingezogen. Durch die neuerlichen Maßnahmen sollen weitere Rutschungen in Richtung Lotenbachklamm verhindert werden.

Bohrungen schwieriger als gedacht

Die Bohrungen zur Ableitung des Wassers aus der Drainagewand habe sich etwas schwieriger als gedacht gestaltet, erläuterte Heike Spannagel auf Anfrage. Der Gesamtzeitplan werde dadurch allerdings nicht gestört. Hierbei eingetretene Kostensteigerungen konnten durch einige Einsparungen an anderer Stelle aufgefangen werden.