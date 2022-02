von Stefan Limberger-Andris

Eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus attestiert Katja Stark dem Altenpflegeheim St. Laurentius – sowohl unter den Bewohnern wie auch unter den Mitarbeitern. Gerade werden in der Einrichtung die Betreuungsangebote für die Bewohner und Tagesgäste weiter ausgeweitet, aktiviert werden die Ehrenamtsstrukturen, die in der Pandemiezeit nicht wie gewohnt hatten genutzt werden können.

Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren auch unter den Mitarbeitern des Altenpflegeheims St. Laurentius hinterlassen. Auf der einen Seite stehe die erfreuliche hohe schon freiwillig geleistete Impfquote unter Bewohnern, Tagesgästen und Mitarbeitern, auf der anderen die Frage nach einer in der Gesellschaft verankerten breiter aufgestellten Impfpflicht.

Die Leiterin der Bonndorfer Einrichtung zählt im Gespräch auf: Alle stationär betreute Bewohner des Pflegeheims haben sich vollständig impfen lassen, rechne man die Tagesgäste hinzu, immerhin 99 Prozent. Unter den Bewohnern geboostert (dritte Impfung) seien 92 Prozent, weitere rund sieben Prozent geimpft (teilweise ist hier ein Booster noch zu früh). Eine hohe Impfquote finde sich auch bei den Mitarbeitern: 94 Prozent seien geimpft, fast alle davon geboostert.

haben mittlerweile die Auffrischungsimpfung bekommen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Landesgesundheitsamtes hervor, die das Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben hatte.Ausgewertet wurde laut Gesundheitsministerium die Impfquote von Beschäftigten (hier lagen die Daten von 1746 Einrichtungen vor) und von Betreuten (Daten von 1774 Einrichtungen). Betreute Personen Von allen 96.991 betreuten Personen in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen im Land waren 89.504 (92,3 Prozent) vollständig geimpft (Grundimmunisierung). Für 73.722 Betreute (76,0 Prozent) lag zusätzlich eine Auffrischimpfung vor. Beschäftigte Von den 99.706 Beschäftigten der voll-und teilstationären Pflegeeinrichtungen waren 85.106 Beschäftigte (85,4 Prozent) vollständig geimpft und 49.747 (49,9 Prozent) hatten eine Auffrischimpfung. Impfquote Die durchschnittliche Impfquote pro Einrichtung betrug laut Ministerium bei den Betreuten für die Grundimmunisierung 93,1 Prozent und für Beschäftigte 87,0 Prozent und für die Auffrischimpfung 76,7 Prozent beziehungsweise 53,9 Prozent.

Die beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht sei wichtiger Teil der derzeitigen gesellschaftlichen Diskussion. Es ginge darum, diese weiter zu entwickeln hin zu einer in der Gesellschaft breiter verankerten allgemeinen Impflicht, stellt sich Katja Stark hinter Aussagen des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg. Dies würde einen wirksamen Schutz vulnerabler Gruppen bedeuten. Schon immer erbringen die Pflegekräfte alltäglich ein hohes Maß an Belastbarkeit, fachlicher Kompetenz und Verantwortung.

So sei die allgemeine Impfpflicht auch als ein Akt der Solidarität mit den Mitarbeitern der Pflege und Betreuung zu sehen. Mitarbeiter würden durch eine hohe allgemeine Impfquote bei der Pandemiebewältigung unterstützt, berufliche Abwanderungen minimiert. Letztlich laufen Einrichtungen wie das St. Laurentius bei einem hohen Krankenstand Gefahr, für Senioren keine Versorgungssicherheit mehr gewährleisten zu können.

Suche nach Pflegekräften und Pflegehelfern

Sei auch die Personaldecke gut, das St. Laurentius ist auf der Suche nach Pflegefachkräften und Pflegehelfern, wie andere Einrichtungen auch. Zudem soll, so Katja Stark, das ehrenamtliche Engagement in Bonndorf gestärkt und thematisch auf eine breitere Basis gestellt werden. Der Wunsch unter Ehrenamtlichen zu zeitlich kurzen, projektbezogenen Einsätzen sei erkennbar, so Katja Stark. Deshalb sei auch ein Bereich Betreuung und Ehrenamt geschaffen worden, der von Marvin Eichkorn geleitet werde.