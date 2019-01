In der Hauptversammlung der Feuerwehrkapelle Wellendingen zeichnete der Vorsitzende Michael Rombach sechs Musiker für 40-jähriges Musizieren in der Feuerwehrkapelle aus. Er überreichte Urkunden und Geschenke. Die Laudatio für die Geehrten Andreas Dilger, Jörg Bernhart, Horst Schanz, Norbert Fechtig, Günter Schanz und Georg Fechtig hielt Katharina Dombeck, Vorgängerin im Vorstandsamt.

Katharina Dombeck hat sich in ihrer elfjährigen Amtszeit zu einer Meisterin entwickelt, was die Darstellung der musikalischen und menschlichen Eigenheiten der Geehrten betrifft.

Er ist das einzige männliche Mitglied im Flötenregister. Er fungierte von 1989 bis 1995 als stellvertretender Vorsitzender, war einige Jahre Notenwart und schreibt seit 2009 die Aktivitäten der Feuerwehrkapelle ins Schriftführerbuch. Seit 1996 obliegt ihm auch die Funktion des Kassenprüfers. Er arbeitet viel im Hintergrund und erfreut durch seine Deko mit Blumen bei Festen und im Probenlokal.

Den Gratulationsmarsch der Feuerwehrkapelle Wellendingen für die Geehrten wird es dann beim Osterkonzert bei der offiziellen Ehrung vom Verband geben.

Feuerwehrkapelle

Der Musikverein Wellendingen wurde am 1. August 1869 gegründet. Damals spielten 24 aktive Mitglieder in der Kapelle mit. Bei der Hauptversammlung am 31. Januar 1931 wurde beschlossen, die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr anzuschließen. Das 150-jährige Bestehen wird mit einem viertägigen Fest vom 30. Mai bis 2. Juni gefeiert.