von Juliane Kühnemund

Es war die erste Gemeinderatssitzung in Bonndorf, die unter freiem Himmel stattfand – und diese Besonderheit hatte ihren Grund: Am Montagabend wurden zwölf Stadträte verabschiedet, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr angetreten waren oder den erneuten Sprung in den Gemeinderat nicht mehr geschafft haben. Anschließend wurden die 22 wiedergewählten oder neuen Stadträte in ihr Amt verpflichtet.Fand diese Zeremonie in der Vergangenheit immer im Schloss statt, hatte Bürgermeister Michael Scharf in diesem Jahr den Schlossgarten als Veranstaltungsort gewählt. Gekommen waren nicht nur die ehemaligen und neuen Stadträte, sondern auch Partner sowie viele der 55 Kandidaten. Locker, aber dennoch mit sehr persönlichem Tiefgang gestaltete Scharf die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder.

Max Nägele: Als kommunalpolitisches Urgestein bezeichnete der Rathauschef Max Nägele, der 35 Jahre lang Mitglied des Bonndorfer Gemeinderates war und nicht mehr angetreten war. Scharf sprach dem langjährigen Kommunalpolitiker ein ganz persönliches Dankeschön aus. Nachdem der damalige Bürgermeister Peter Folkerts tödlich verunglückt war, sei er, Scharf – damals Hauptamtsleiter – mit 29 Jahren dienstältester Mann im Rathaus gewesen. „Diese Zeit hätte ich ohne die Unterstützung von Max Nägele nicht durchgestanden“, sagte Michael Scharf und fügte an, dass er immer auf die Erfahrung und das Wissen des langjährigen Stadtrates zurückgreifen konnte. Nägele habe ihm seine Meinung gesagt, ohne den Anspruch zu erheben, dass er dieser auch folge. Nägeles Wissen werde im Gemeinderat fehlen.

25 Jahre lang war Norbert Kromer im Bonndorfer Gemeinderat. Den Bauunternehmer bezeichnete Scharf als eine Persönlichkeit, die mit viel Sachverstand die Arbeit im Gemeinderat bereichert habe. „Seine Wortmeldungen waren wichtig und wertvoll“, lobte Scharf den scheidenden Stadtrat. Karlheinz Rogg: Nach 20 Jahren im Gemeinderat wurde Karlheinz Rogg aus dem Gemeinderat verabschiedet. Karlheinz Rogg habe bei seinem Amtsantritt angekündigt, die kommunalpolitische Arbeit kritisch zu begleiten. „Diese Ankündigung hat er erfüllt“, meinte Scharf. Etliche Debatten, aber auch viel Seelenverwandtschaft hätten die Zusammenarbeit in den 20 Jahren geprägt.

Berthold Dietsche: Auch Berthold Dietsche war 20 Jahre Gemeinderat. Er war nach den Worten des Bürgermeisters Gemeinderat aus Leidenschaft. Durch seine berufliche Tätigkeit im Bauhof sei Dietsche immer draußen an vorderster Front unterwegs gewesen. Es sei sicherlich nicht immer einfach gewesen, Volkes Stimme direkt abzukriegen, ohne die Freude an der Arbeit zu verlieren. Aber genau das sei Berthold Dietsche immer gelungen.

Ebenfalls nach 20 Jahren wurde Bernhard Zanon verabschiedet. Bernhard Zanon sei ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man in einem Ortsteil (Ebnet) als Zugezogener eine wichtige und bedeutende Rolle einnehmen kann. Zanon habe Ebnet bestens vertreten, „er ist immer für Ebnet eingestanden“, so Scharf. Der Bürgermeister erinnerte auch noch daran, dass Bernhard Zanon den Ortsteil nicht nur kommunalpolitisch vertreten hat, sondern auch eine tragende Rolle bei der Feuerwehrabteilung eingenommen hat. Marie-Luise Adler: Großen Respekt zollte der Rathauschef Marie-Luise Adler, die vor sieben Jahren ins Ratsgremium gerückt war. Sie habe sich trotz der Mehrfachbelastung als Unternehmerin, die viel im Ausland unterwegs ist, und Mutter produktiv im Gemeinderat eingebracht. „Sie wollte den Dingen immer auf den Grund gehen“, lobte Michael Scharf die nun scheidende Stadträtin.

Erhard Morath: Vor fünf Jahren war Erhard Morath in den Bonndorfer Gemeinderat gewählt worden, in der Vergangenheit hatte er ebenfalls schon einmal am Ratstisch gesessen. „Erhard Morath hat die Verwaltung kräftig gefordert, er hat sich nicht mit einfachen Antworten begnügt“, beschrieb Scharf Moraths Arbeit im Gremium und bezeichnete den scheidenden Rat als charakterstark.

Nach fünf Jahren Ratsarbeit wurde Irene Behringer verabschiedet, die vom Bürgermeister als „tragische Heldin“ der Wahl bezeichnet wurde. Tragische Heldin deshalb, weil die erste grüne Stadträtin in Bonndorf trotz sehr hoher Stimmenzahl den erneuten Sprung ins Gremium nicht mehr geschafft hatte. Es stehe ihm nicht zu, den Wahlmodus zu kritisieren, meinte Scharf, dennoch sei er traurig, die engagierte Kommunalpolitikerin zu verlieren. Michael Käppeler: Gleiches gelte auch für Michael Käppeler, der ebenfalls nach fünf Jahren Ratsarbeit aus dem Gremium ausscheidet. „Ich wünsche mir den ‚Bauernführer‘ wieder zurück“, sagte Scharf und gab der Hoffnung Ausdruck, dass Käppeler nach „fünf Jahren Babypause“ bei der nächsten Wahl wieder antreten wird. Zu einer erneuten Kandidatur ermunterte Scharf im Übrigen auch alle anderen Räte, deren erneuter Einzug ins Gremium oftmals an nur ganz wenigen Stimmen gescheitert war.

Eva Dietsche: Fünf Jahre lang hatte sich Eva Dietsche im Gemeinderat engagiert. Die Stadträtin, die nach Scharfs Worten auch stark im christlichen Ehrenamt verwurzelt ist, habe es verstanden, eine weibliche Stimme ins Gremium einzubringen.

Laut Bürgermeister Michael Scharf habe Matthias Büche (fünf Jahre) trotz starker beruflicher Anspannung mit großem Einsatz im Gremium mitgearbeitet und die kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen kritisch begleitet. Markus Weishaar Als Nachrücker war Markus Weishaar vor zwei Jahren ins Stadtparlament eingezogen. Ihm sprach der Bürgermeister großen Respekt für seinen Sachverstand aus und merkte an: „Wenn er Fragen gestellt hat, hat die Verwaltung oftmals trocken geschluckt.“

Allen verabschiedeten Stadträten überreichte der Bürgermeister ein Geschenk mit persönlicher Widmung und bestätigte: „Ich hatte zu allen eine tiefe Verbundenheit.“