von Martha Weishaar

Die Bonndorfer Kleintierzüchter sind Garant für Zuchterfolge. Das zeigte sich einmal mehr bei der 34. Bundeskaninchenschau in Karlsruhe. Bernhard Nägele ging mit seinem Viererstamm der Rasse „Weiße Wiener“ als Deutscher Vizemeister hervor. Seine Häsin hatte mit 97,5 Punkten sogar Bestnoten und war Bundessiegerin.

Erfolg unter starker Konkurrenz

75 Züchter mit 90 Zuchtgruppen und damit 360 Kaninchen dieser Rasse konkurrierten bei dieser Bundeskaninchenschau in Karlsruhe um die Plätze. In den beiden Vorjahren war Bernhard Nägele jeweils Landesmeister. Insgesamt waren an der Bundesschau 28.066 Kaninchen aus 260 verschiedenen Rassen ausgestellt. Die Bonndorfer Züchter hatten mit einer Häsin aus dem Viererstamm „Kleinwidder Wildfarbe“ von Sebastian Villinger einen weiteren Einzelerfolg, auch diese wurde mit 97 Punkten Klassensieger.

Blick auf Bewertungskriterien

Bewertet wurden bei den Tieren Gewicht, Körperform, Fellhaar, Kopf, Ohren, Farbe und Gleichmäßigkeit sowie der Pflegezustand. Außer den beiden Siegern stellten die Zuchtgemeinschaft Uwe und Tobias Baumann (Satin Elfenbein Rotauge), Hermann Sahner (Kleinwidder wildgrau weiß), Rolf Maier (Kleinsilber schwarz), Marvin Stoll (Lohkaninchen schwarz) sowie Helwig Weishaar (Großchinchilla) ihre Kaninchen aus. Bernhard Nägele, seit Jahren stellvertretender Vorsitzender der Bonndorfer Kleintierzüchter C 512, kann seit langem beeindruckende Züchtererfolge vorweisen. So landete er zu Jahresanfang bei der 50. Badischen Landes-Rassekaninchenschau mit seinen „Weiße Wiener“ auf Platz eins. Neben dem besten Viererstamm hatte der Bonndorfer Züchter schließlich auch noch die beste Häsin dieser Rasse im Rennen. Bernhard Nägele war auch bereits bei den Kreismeisterschaften der Kreisverbände Emmendingen, Freiburg und Müllheim ganz vorne dabei. Nach Auflösung des Kreisverbandes Waldshut im vergangenen Jahr hatten sich die Bonndorfer Kleintierzüchter dem Freiburger Kreisverband angeschlossen. 2018 wurde Bernhard Nägele mit seinen „Weiße Wiener“ bereits schon Landesmeister.