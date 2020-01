von Martha Weishaar

Seit mehr als 30 Jahren bewirtschaftet Bernhard Amann ein Damwildgehege am Philosophenweg in Bonndorf. Vor etwa 20 Jahren hat er am südlichen Stadtrand, im Gewann Nachtweide, ein weiteres Gehege angelegt. Auf der dortigen, etwas mehr als zwei Hektar großen Wiese weideten immer zwischen 25 und 30 Tiere. Nachdem jedoch im Gehege in der Nachtweide im vergangenen Jahr zwei Tiere verendet sind, hat sich Bernhard Amann dazu entschlossen, die dortige Herde aufzulösen. Die Tiere sind gestorben, weil sie Plastik gefressen hatten.

Beide Gehege sind beliebtes Ziel für Tierliebhaber, vor allem auch für Familien mit Kindern. Die meisten füttern die Tiere mit Brotresten. Im Herbst bringen insbesondere Kinder auch gerne Kastanien. Beides ist eine gute Nahrungsergänzung für Damwild. Damtiere und -hirsche sind äsende Wiederkäuer, die außer Gras, Kräutern oder Blättern auch Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kartoffeln, Getreide oder Rüben mögen – ebenso trockenes Brot sowie Kastanien.

Beim Gehege in der Nachtweide scheinen manche Zeitgenossen beim Füttern der Tiere allerdings jegliches Maß und Ziel zu überschreiten. „Das Problem ist, dass sich das hier zum reinsten Biokompost entwickelt“, beschreibt der frustrierte Hobbylandwirt die Situation. „Die Leute werfen den Tieren alles Mögliche über den Zaun – Gurken, Paprika, Wassermelonen oder auch Orangen und Zitronen mitsamt Schale. Letztes Jahr lagen sogar zwei große Tüten voller Geranien im Gehege. Und leider landen auch immer wieder Plastiktüten bei den Tieren. Ob das Versehen oder Absicht ist, weiß ich nicht.“ Eine Spaziergängerin habe sogar beobachtet, dass ein Spaziergänger den Tieren einzeln verpackte Pralinen zugeworfen hat. Als sie ihn darauf angesprochen habe, dass er dem Wild damit schade, habe der geantwortet „die fressen doch alles“, berichtet jemand, der regelmäßig an dem Wildgehege vorbeikommt.

Am Philosophenweg hat Amann diese Probleme nicht. Dort haben Anrainer ein wachsames Auge darauf, was die Leute den Tieren füttern. In der Nachtweide ist die Situation eine andere, das Gehege ist abgelegener. Mit dem stetigen Anwachsen des Neubaugebiets Mittlishardt wird der Rundweg, der daran vorbeiführt, zunehmend frequentiert. Allerdings ist das nicht immer zum Wohl der Tiere. Ein weiteres Problem ist weggeworfener Müll entlang des Spazierweges, der sich oftmals im Zaun verfängt.

Auch die Ruhebank beim Gehege wird viel genutzt. „Wenn ich dort abends welche sitzen sehe, die etwas zu essen und zu trinken dabei haben, spreche ich sie drauf an, dass sie ihren Müll wieder mitnehmen sollen. Aber alle sehe ich ja nicht“, berichtet Amann. Plastiktüten mit Hundekot sind ein weiteres Ärgernis für den Hobbylandwirt. Zumal diese häufig im Futter für die Rinder landen, die neben dem Damwild weiden.

Die Aufgabe des Damwildgeheges in der Nachtweide fällt Bernhard Amann schwer. Zumal es den praktischen Nebeneffekt hatte, dass er die Hirsche unter seinen beiden Herden austauschen konnte. Momentan stehen noch zwölf Tiere dort. Ab dem Sommer wird der 62-Jährige dann die Fläche mit Rindern beweiden.