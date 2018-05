Bonndorf Zu den HeDu-Tagen Anfang Mai in Bonndorf erwarten die Veranstalter Dunkermotoren und Hectronic 1000 Besucher

Dunkermotoren und Hectronic trommeln 45 Aussteller für die Messe an den HeDu-Tagen zusammen. Am Eröffnungsabend wird es eine Diskussion zum Thema Digitalisierung geben.

Rund 800 Schüler waren im vergangenen Jahr zur Ausbildungsbörse in die Bonndorfer Stadthalle gekommen. Ähnlich viele werden in diesem Jahr erwartet, wenn frühmorgens um 7.30 Uhr am 3. Mai die Pforten der Stadthalle für die neunten HeDu-Tage geöffnet werden. Das jedenfalls zeigt die Zusagen-Liste aus Schulen im weiten Umkreis an – aus Waldshut, Donaueschingen, Neustadt und auch darüber hinaus. Zudem dürfte wieder eine Vielzahl von Schülern und Studenten, ihre Eltern und Geschwister auf privater Basis zu den HeDu-Tagen kommen. Also könnten es gut und gerne 1000 Besucher werden, die von der Organisation der beiden Technologiebetriebe in der Allmendstraße, Hectronic (He) und Dunkermotoren (Du) profitieren.

45 Aussteller zeigen, was sie tun und welche Berufe sie zu bieten haben. Anschauliche interaktive Workshops faszinieren erfahrungsgemäß nicht nur Schüler. Auch werden wieder Exkursionen in die Betriebe angeboten. Kontakte mit den Auszubildenden auf Augenhöhe für mögliche künftige Kollegen verschaffen tiefe und authentische Eindrücke. Und für diejenigen, die sich für ein Studium interessieren und eventuell auch berufsbegleitend studieren wollen, befinden sich wiederum Hochschulen unter den Ausstellern.

„Ein Leuchtturmprojekt“, so hat Bürgermeister Michael Scharf die Ausbildungskooperation zwischen Hectronic und Dunkermotoren von der ersten Minute an bezeichnet. Was 2009 unter dem Namen HeDu als schlichte Vereinbarung begonnen hat, die Ausbildungen für die Nachwuchskräfte beider Firmen zu bereichern mit Lehrinhalten der jeweils anderen, ist bürokratisch in keiner Weise gewachsen. Es gibt keine großen Verträge mit vielen Paragrafen, auch nun nach neun Jahren noch nicht.

Tatsächlich ist die Kooperation in vielerlei Hinsicht aber sogar über den besagten Leuchtturm hinaus gewachsen. Als vor drei Jahren die HeDu-Tage erstmals geöffnet wurden für andere Arbeitgeber der Löwenstadt, waren Reaktionen und Zuspruch noch verhalten. Diesmal kamen die Bewerbungen von Arbeitgebern, die ausstellen wollten initiativ in der Allmendstraße an. Die hiesigen Arbeitgeber, von Dienstleistern wie Banken bis zum Einzelhandel und vom Handwerk bis hin zur Lebensmittelindustrie, präsentieren sich ebenso wie Polizei, Landratsamt und die Stadtverwaltung selbst, mit vielfältigen Berufen in der Verwaltung oder auch in Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Damit zeigt die ganze Stadt eine Vielfalt, die sicher weit über das übliche Spektrum einer Gemeinde dieser Größe hinausgeht.

Die HeDu-Keimzelle mit Leben gefüllt haben die Personal- und Ausbildungsleiter von Hectronic und Dunkermotoren. Der einst hermetisch abgeriegelte Zaun zwischen beiden Firmen wurde mit einem Durchgang versehen. Die Auszubildenden und Studenten beider Betriebe lernen hier mehr als andernorts, weil sie inhaltlich im anderen Betrieb mitlernen. Und sie bekommen – quasi auf dem Silbertablett – auch eine zweite Unternehmenskultur mit. Die Abstimmung läuft zwischen den Ausbildungsleitern unbürokratisch und praktisch auf Zuruf.

Einige bundesweite Preise im Bundeswirtschaftsministerium haben die Macher dafür schon bekommen, bis es in diesem Januar sprichwörtlich Goldregen gab. Den bundesweiten ersten Preis der Deutschen Industrie- und Handelskammer hat HeDu für dieses Projekt bekommen. Mehrere Hundert Firmen hatte die Jury der IHK ins Visier genommen, aus denen sie insgesamt zwölf Finalisten herausgefiltert und über diese kleine Filme gedreht hat. Live per TED haben wiederum mehrere Hundert IHK-Vertreter, nachdem die Filme gezeigt wurden, die Preise bestimmt. Das war gewissermaßen der Beweis: HeDu ist nicht nur hier etwas Einmaliges. Es ist bundesweit spitze.

Die HeDu-Tage 2018

Eröffnung ist am Mittwoch, 2. Mai, um 18.30 Uhr mit der Abendveranstaltung, die diesmal dem überall sichtbaren Thema der Anbindung an das Glasfasernetz gewidmet ist. Jürgen Anders, Professor an der Hochschule in Furtwangen, hält einen Vortrag mit dem Titel „Breitband – Voraussetzung des digitalen Wandels“. Es folgt eine Diskussion mit verschiedenen Anwendern und dem Publikum und hinterher sind an den Ständen im Foyer Experten, die persönliche Fragen der Besucher beantworten. Zum Messebetrieb am Donnerstag, 3. Mai, haben sich 45 Aussteller angesagt. Ab 7.30 Uhr werden geladene Schüler durch die Ausstellung geführt, bei der im Übrigen auch praxisnahe Workshops und Exkursionen in die Firmen angeboten werden. Ab dann sind auch alle anderen Interessierten eingeladen. Messebetrieb ist bis 14 Uhr.