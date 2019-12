von Erhard Morath

Mit einem Gottesdienst feierten die Brunnaderner und Dillendorfer Gläubigen den Gedenktag des Heiligen Nikolaus – ihr Kirchenpatrozinium – in der Brunnaderner Pfarrkirche. Pfarrer Fabian Schneider aus Bonndorf zelebrierte die Eucharistiefeier und erinnerte in seiner Predigt an die Botschaft der Güte, Barmherzigkeit und Nächstenliebe, die den Heiligen auszeichnen. Außerdem stellte er Parallelen zu Johannes dem Täufer her, der als Wegbereiter seine Zuhörer in der Einöde am Jordan mahnte, zur Umkehr anhielt und auf das Kommen Jesu vorbereitete. Der heilige Nikolaus gilt hierzulande bis in die Gegenwart als einer der populärsten Heiligen, er wurde zwischen 280 und 286 in Griechenland geboren und starb als Bischof von Myra, dem heutigen Demre in der Türkei 345/351 n. Chr.

Gottesdienst gut besucht

Der Gottesdienst war gut besucht, die Kirchenbänke waren selten voller als an dem diesjährigen Kirchenfest. Er wurde traditionsgetreu vom Kirchenchor Dillendorf/Brunnadern unter Leitung von Wolfgang Hieske mit Liedern aus dem Gotteslob sowie mehreren Nikolaus- und Adventsliedern mitgestaltet. Als Lektor brachte sich Thomas Maier ein und trug die Lesung vor. Emil Kümmerle wies später im Gespräch darauf hin, dass die Kirche in Brunnadern neben dem heiligen Nikolaus auch den heiligen Laurentius als Kirchenpatron habe und verehre.

Segen und Dank

Mit dem Segen und einem Dank an alle Beteiligten entließ Pfarrer Fabian Schneider seine „Schäfchen“ und wünschte allen einen schönen Advent. Die übliche Einkehr nach dem Ende des Gottesdienstes fand im alten, festlich herausgeputzten Rathaussaal statt. Dorthin lud der Kirchenchor alle, die Lust und Zeit hatten, ein und feierte bei heißen Würstchen, Nüssen, süßem Gebäck und Getränken nicht nur das Patrozinium, sondern auch zwei Geburtstagskinder aus den Reihen des Chores.