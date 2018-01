Bonndorf Zentraler Bushalt in Bonndorf ist umstritten

Bürgermeister Michael Scharf erntet auch in Sitzung deds Bonndorfer Gemeinderats Kritik für zentrale Haltestelle am Schulzentrum. Gremium diskutiert auch über Investition in E-Mobilität.

Bonndorf (ew) Heftige Kritik muss Bürgermeister Michael Scharf offenbar aus Teilen der Bevölkerung für seinen Vorstoß einstecken, eine zentrale Haltestelle für Linienbusse am Bildungszentrum initiiert zu haben. Nun wurde dieses Thema auch von den CDU-Ratsmitgliedern Erhard Morath und Ingo Bauer in der Sitzung am Montagabend angesprochen. Morath ärgert sich über fehlende Transparenz der Fahrpläne, mangelnde Information, wenn der Bus aufgrund von Fahrbahnglätte das Bildungszentrum nicht anfährt, dafür ohne eine klare Kommunikation die Haltestelle in der Rothausstraße ersatzweise angefahren wird. "Es gibt eine Unzufriedenheit bei Bürgern, die angesprochen werden muss", monierte Morath.

Bürgermeister Scharf beteuerte, dass es bei seinem vom Gemeinderat unterstützten Antrag bei der Südbadenbus GmbH und dem Landkreis für einen zentralen Bushalt in erster Linie um die Sicherheit der Schüler ging und noch immer geht: "Jetzt steigen die Schüler immer auf der richtigen Seite ein und aus." Ihm sei dabei durchaus bewusst, dass die Sicherheit der Schüler gegen Anwohnerinteressen stünde. Er sei aber bereit, mit dem Gemeinderat zu diskutieren, ob die ganze Angeleigenheit rückabgewickelt werden soll. Scharf: "Es gibt aber keine Ideallösung!"

Ingo Bauer ärgerte sich, dass im Vorfeld der Diskussion um das Haltestellen-Konzept, keine ortskundigen Leute einbezogen wurden. Er macht sich ein für die Stadt passendes Konzept für den Personennahverkehr als Alternative zur jetzigen Praxis und der Rückabwicklung stark: "Die Mischung machts, so müssen wir das Thema angehen." Der Verwaltungschef will aber dem Konzept ein Jahr Zeit geben, sich zu bewähren: "Auf jeden Fall müssen wir bei jeder Änderung einen Antrag stellen."

Eine Diskussion zur E-Mobilität entzündete sich an den im Haushalt eingestellten 25 000 Euro für eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Max Nägele (CDU) will eine Planungsvariante einstellen, damit es in Bonndorf mit der E-Mobilität vorwärtsgeht. Im Umkreis tue sich da schon sehr viel. Dagegen hält Tilman Frank (SPD) E-Mobilität für nicht zukunftsfähig, auf dem Land nicht praktikabel und generell für einen "Irrweg". Eine E-Tankstelle in Bonndorf sei nur für sinnvoll, wenn Unternehmen ihre Fahrzeugflotte umstellen. Dann könne die Stadt etwas tun, von einem Alleingang hält er nichts. Letzterem stimmte auch Scharf zu: "Einfach nur eine E-Tankstelle hinzustellen ist Blödsinn." Gernot Geng (BL) sieht's gelassen: "Wir können mit dem Betrag immer reagieren, wenn Bedarf da ist."