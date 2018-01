Bonndorf Wunschkonzert der Trachtenkapelle Gündelwangen sorgt für viel Applaus

Das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Gündelwangen trifft den Geschmack des Publikums. Das Blasorchester zeigt seine reiches Repertoire.

Gündelwangen – Nach fünfjähriger Pause veranstaltete die Trachtenkapelle Gündelwangen wieder ein Wunschkonzert. Vorsitzender Mario Isele lud zu einem bunten, musikalischen Blumenstrauß ein. Dirigent Andreas Dörnte hatte mit den Musikern Märsche, südamerikanische Rhythmen, Rock, Polka und Filmmusik einstudiert. Mit 231 Punkten war die Titelmelodie zum Film "Der mit dem Wolf tanzt" das am meisten gewünschte Musikstück. Die Musiker entführten in den Wilden Westen, ritten durch die Prärie, gingen auf spannende Büffeljagd und trafen Indianer. Den zweiten Platz belegte mit 220 Punkten "Abenteuerland" der deutschen Pop-Gruppe "Pur" gefolgt von "Bohemian Rhapsody" von der Popformation "Queen" mit Frontmann Freddie Mercury und 93 Punkten.

Zum Jahreskonzert begrüßte der Vorsitzende besonders Stadtrat Max Nägele, Vizepräsident Bernhard Podeswa sowie den Vorsitzenden der Bläserjugend Markus Bölle vom Blasmusikverband Hochschwarzwald, die Vorsitzenden der Gündelwanger Vereine, Ehrendirigent Winfried Rombach und die Ehrenmitglieder. Luisa Bernhart und Anna Faller führten charmant und informativ durch das Programm. Die Kapelle eröffnete den musikalischen Reigen mit "Rock Opening".

Mit "The Young Verdi" zeigten die Musiker ihr Können auch bei konzertanter Blasmusik. Heiße Rhythmen versetzten die Besucher mit "El Cumbanchero" in das sonnige Südamerika. Eine Seefahrt und das quirlige Treiben im Hafen beschrieb der Konzertmarsch "Abel Tasman". Beim großen Erfolg "Tränen lügen nicht" des Schlagersängers Michael Holm stellte Kai Hofmeier sein musikalisches Talent auf der Trompete unter Beweis. Immer wieder gerne gehört wird die Musik der "Les Humphries Singers" mit den bekannten Titeln "Mama Loo", "Mexiko", "Kansas City" und "Old Man Moses". "Der lustige Dorfschmied" gehört zu den bekanntesten Märschen von Julius Fucik. Viel Beifall erhielt Tobias Isele, der in der Rolle des Schmiedes den Rhythmus am Amboss übernahm. Ein Konzert der Trachtenkapelle wäre ohne Polka unvollständig. Mit "Magische Momente" begeisterten die Musiker die Freunde der Blasmusik. Die Besucher dankten der Kapelle mit lange anhaltendem Applaus. Bei den Zugaben "Hinter der Garage" und der Marschpolka "Jubiläumsklänge" klatschten alle begeistert mit.

Vorsitzender Isele dankte Dirigent und Musikern für das gelungene Konzert und die wochenlange Probenarbeit sowie allen Helfern des Abends. Statt der traditionellen Tombola hatte sich die Kapelle eine "Gaudi-Versteigerung" einfallen lassen. Amerikanisch wurde eine Bank samt Topfblumen, Geschenkkorb, einer Seite Speck und als besonderer Gag eine Ziege, versteigert. Für Riesenstimmung sorgten die "Schwarzwälder Luusbuebe" nach dem Konzert.