von Gudrun Deinzer

Herr Schlüter, Sie kommen mit Ihrer Band, The Magic of Santana, nach Bonndorf. Worauf freuen Sie sich am meisten?

On the Road zu sein und auf der Bühne zu stehen ist für uns eine Art Lebenselixier, wir wollen Musik machen. Applaus ist unsere „Droge“, aus diesem Grund machen wir das alles. Dazu gehört einfach alles, auch die Anreise, das gemeinsame Abhängen und die Zeit im Hotel. Und wir freuen uns auf ein „neues“ Publikum, denn es ist immer wieder neu, es reagiert anders, das macht es einfach aus, live zu spielen.

In badischen Gefilden waren Sie bisher selten, eher im Norden, um Karlsruhe oder Baden-Baden. Wie hat man dort auf Sie und Ihre Band reagiert?

Ganz fantastisch. Das Publikum ist in der Regel erstmal skeptisch, wenn sie uns noch nicht kennen. Das ist auch verständlich. Santana legt ja die Messlatte sehr weit nach oben. Aber wir sind so routiniert und gleichzeitig so begeistert von der grandiosen Musik und auch der Kulisse, die uns die Veranstalter schaffen, dass wir nach wenigen Takten das Publikum überzeugen und dann ist restlos jeder mittendrin.

Carlos Santana ist einer der ganz Großen. In Ihrer Band haben Sie dessen Rolle. Haben Sie nicht manchmal Angst vor den Ansprüchen, die Sie damit setzen?

Angst nicht. Ich habe großen Respekt. Carlos macht das schon so lange und hat so viel erlebt in seinem Leben. Diese Erfahrung habe ich nicht, das geht ja schon vom Lebensalter her gar nicht. Ich habe aber das große Glück, ganz offensichtlich sehr viel Talent zu besitzen und und meine ersten Zuhörer haben schon sehr frühzeitig bemerkt, dass ich immer irgendwie nach Santana klinge. Daraus hat sich ganz natürlich der Wunsch ergeben, eine eigene Santana-Tribute-Band zu gründen.

Wie haben Sie selbst das Gitarre-Spielen gelernt?

Ich bin ein kompletter Autodidakt. Mit großem Talent und guten Ohren. Das klingt vielleicht ein wenig großspurig, aber genau so ist es halt. Das hat mir sehr geholfen. Außerdem habe ich früh angefangen, mich mit dem Equipment von Carlos auseinanderzusetzen. Ich war sogar eine Zeit lang bei der Firma angestellt, die die Verstärker für Carlos baut. Das ist bei der Musik keineswegs nebensächlich und es trägt dazu bei, dass wir so authentisch klingen.

Mit Ihnen auf der Bühne in Bonndorf sind Alex Ligertwood und Tony Lindsay – beide original Santana-Musiker, die extra aus den USA kommen. Letzterer hat gemeinsam mit Carlos Santana elf Grammys eingefahren. Wie kam es zu dieser Verbindung?

Es hat mit Alex Ligertwood angefangen. Als wir The Magic of Santana vor gut neun Jahren gestartet haben, gab es ja noch MySpace und darüber waren Alex und ich befreundet. Ich habe ihm dann eine Nachricht geschickt, ob er Lust hätte, mit uns zu spielen. Er fragte, ob wir ‚etwas zum Anhören‘ hätten. Wir hatten damals gerade ein Promovideo fertig und er hat es sich angesehen. Es kam postwendend die kurze Antwort: ‚Ihr seid gut, wann, wo?‘ So fing das an. Tony kannte ich schon vorher. Ihm habe ich dann einfach eine Mail geschickt, er hat zugesagt und dann ging es los.

Was schätzen Sie an den beiden am meisten?

Ihre Erfahrung, ihre Professionalität und ihre Freundschaft. Es sind beide unglaublich gute Musiker, von denen wir bei jedem Konzert was lernen.

Es steht die Behauptung im Raum, dass Ihre Band die beste Santana-Tribute-Band in Europa ist...

Es gibt in Europa einige gute Santana-Tribute-Bands. Viele kennen wir persönlich. Unser Plus ist die Nähe zum Original. Das kommt nicht nur durch Alex und Tony, die sonst gar nicht bei uns spielen würden. Wir haben auch vorher schon mit Richard Baker gespielt, der Keyboarder bei Santana in den 80ern war und mit Raul Rekow – Congaero bei Santana von 1976 bis 2013, der leider 2015 verstorben ist. Ich kenne die original Santana-Band seit Anfang der 90er, habe sie immer wieder bei den Tourneen getroffen – das macht schon eine Menge aus. Und ich habe das Glück, mit der aktuellen Besetzung von meiner Band, sehr gute und enthusiastische Musiker zu haben, die Santana so verrückt lieben wie ich – das hört man einfach.

Sie sind, heißt es ebenfalls, Carlos Santana freundschaftlich verbunden.

Ich habe für den Verstärkerhersteller Mesa/Boogie gearbeitet, da habe ich ihn mehrfach getroffen und mich mit ihm auch viel über den Sound unterhalten. Das war ihm immer sehr wichtig. Carlos ist ständig am checken, ob es irgendwie besser geht. Probiert viel aus, hört bei anderen Musikern zu, das macht ihn aus. In den letzten Jahren ist es allerdings immer schwieriger, zu ihm vorzudringen, da das aktuelle Management ihn extrem abschirmt. Seit 9/11 ist alles ein wenig anders, leider.

Santana heute und vor 50 Jahren zu Zeiten des berühmten Woodstock-Festivals unterscheiden sich ja. Verstehen Sie sich als ‚Hommageur‘ des alten oder des heutigen Santanas?

Alex hat es mal so ausgedrückt: Wir sind eine Hommage an Santana. Es hat hier nix mit neu oder alt zu tun. Wir können durch die zwei unfassbaren Sänger Alex und Tony eine Bandbreite von Santana Songs abliefern – anders wie der Meister selbst. Er hat seit Jahren eine ziemlich fest gefahrene Setlist. Wir sind da tatsächlich etwas flexibler.

Haben Sie einen Lieblings-Song?

Ja, für mich ist es Europa. Eine wunderschöne Melodie, sehr zart und mit einem überraschendem Ende.

Was können eingefleischte Santana-Fans von Ihnen in Bonndorf erwarten?

Extrem viel Energie! Es wird gesagt, dass Carlos Santana in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel Energie und Spielfreude an den Tag gelegt haben. Wir sind voller Spielfreude und werden das Publikum auf eine Zeitreise mitnehmen durch 50 Jahre Santana.