von Stefan Limberger-Andris

Bonndorf tut einiges, um den CO 2 -Ausstoß auf kommunaler und privater Ebene zu verringern. Einen Beitrag zur Senkung des als Treibhausgas erkannten CO 2 leisten die Netzabschnitte der Nahwärmeversorgung, die durch die solarcomplexAG betrieben werden. Aber auch Windkraft- und Photovoltaikanlagen verbessern die Bilanz. Wir beleuchten in einer Serie beispielhaft unternehmerisches, kommunales und privates Engagement, das den CO 2 -Ausstoß minimiert.

Nahwärmenetze

Nach Angaben der solarcomplex AG werden über die beiden Nahwärme-Netzabschnitte eine Wärmemenge von insgesamt rund 13,06 Millionen Kilowattstunden (kWh) an Privathaushalte und öffentliche Gebäude abgegeben, was einer rechnerischen Einsparung von jährlich rund 3700 Tonnen CO2 bei Vermeidung einer Heizölfeuerung und einem Durchschnittsverbrauch von 3000 Liter Heizöl je Haus entspricht.

Der Netzabschnitt Bonndorf I (Weststadt; Inbetriebnahme 2014; Hackschnitzelanlage/Heizzentrale Bahnhofstraße; Abwärme Dunkermotoren GmbH) beliefert rund 165 Abnehmer mit einer Wärmemenge von durchschnittlich rund 8,06 Millionen kWh jährlich. Dies entspricht rund 800.000 Liter Heizöl, die bei Verbrennung rund 2300 Tonnen CO 2 abgeben (bei Heizwert von 10,08 kWh je Liter Heizöl und bei 0,28 Kilogramm CO 2 je kWh).

Der Netzabschnitt II (Mitte; Inbetriebnahme 2016; industrielle Abwärme durch Nutzung von Flüssiggas über Blockheizkraftwerke der Hans Adler OHG) versorgt rund 110 Abnehmer, an die eine Wärmemenge von durchschnittlich rund fünf Millionen kWh per anno abgegeben werden. Dies entspricht etwa 496.000 Liter Heizöl, bei dessen Verbrennung jährlich rund 1400 Tonnen CO 2 entstehen würden. Die Investitionssumme für die beiden Netzabschnitte der Bonndorfer Nahwärmeversorgung liegt nach Unternehmensangaben bei etwa neun Millionen Euro (Bonndorf I vier Millionen Euro; Bonndorf II fünf Millionen Euro).

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind auch kommunale Gebäude und Einrichtungen an das Nahwärmenetz der solarcomplex AG angeschlossen – insgesamt ein Dutzend. Etwa 30.000 Liter Heizöl (302.400 kWh Wärmemenge) werden nach Angaben der Stadtverwaltung per anno eingespart, was rechnerisch CO 2 -Emissionen um etwas mehr als 84,5 Tonnen jährlich verringert.

Angeschlossen sind die beiden Kindergärten Obertal sowie Martinstraße, das alte Forsthaus und das Schloss Bonndorf (alle vorher Heizöl), die Mensa der Schule, das Bildungszentrum, die Grundschule sowie die Stadthalle (alle seit mehr als 15 Jahren mit Hackschnitzel), das Rathaus und das Pfadfinderheim (beide vorher Strom) sowie die Narrenstube und das Schwimmbad (alle vorher Gas).

Windkraft und Solaranlagen

Die lokale Bonndorfer Strategie der Nahwärmenetze zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes werden ergänzt durch Stromerzeugung über regenerative Energien. So erzeugten nach Angaben von Uli Spielberger, Mitglied und Geschäftsführer der Krummes Föhrle-Windkraft GbR sowie Mitglied der Windkraft Bonndorf GbR, beispielsweise allein die Windkraftanlagen Am krummen Föhrle (480 kWh Nennleistung; Baujahr 2005) und Auf der Wacht (400 kWh Nennleistung; Baujahr 1998) seit deren Bestehen mehr als 20 Megawattstunden (MWh) Strom.

143 Solaranlagen (Stand 2013; installierte Leistung 2043 kW) auf Dachflächen auf Gemarkung Bonndorf erbrachten nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt (www.energieatlas-bw.de) eine Jahresleistung von durchschnittlich 1767 Megawattstunden – mittlerweile liegt dieser Wert höher. Beispielsweise installierte die solarcomplex AG nach Unternehmensangaben Ende 2019 eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 190 Kilowatt und rechnet mit einem Jahresstromertrag von rund 200.000 kWh.

Der Anteil in der Atmosphäre

Der Statusbericht kommunaler Klimaschutz in Baden-Württemberg (www.status-kommunaler-klimaschutz-bw.de) gibt für den Landkreis Waldshut je Einwohner jährlich durchschnittlich 4,6 bis 5,6 Tonnen CO 2 -Emissionen (Stand August 2018) an – so viel wie im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber eine Stufe besser wie der Landkreis Lörrach (5,6 bis 6,7 Tonnen).

Der Bericht weist den Landkreis Waldshut mit 62 Anträgen und Investitionen von 13,162 Millionen Euro (2002 bis 2016) aus, die im Zuge des CO 2 -Minderungsprogramms (Teil des Förderprogramms Klimaschutz Plus) investiert wurden. Der Landkreis Waldshut liegt hierbei im oberen Drittel der Baden-Württembergischen Stadt- und Landkreise.

CO 2 ist ein Bestandteil im globalen Kohlenstoffzyklus. Als natürlicher Bestandteil der Luft wird CO 2 von der Wissenschaft als eines der Treibhausgase und für die Erhöhung der durchschnittlichen Jahrestemperatur auf der Erde verantwortlich gemacht. Als entscheidend für den Anstieg der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre wurde die Verbrennung fossiler Energieträger durch den Menschen ausgemacht. Der CO 2 -Anteil ist nach Angaben der „National Oceanic and Atmospheric Administration“ (NOAA), der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten, seit Beginn der Industrialisierung von 280 ppm (parts per million – Teile pro eine Million Teile) auf 407,8 ppm (2018) angestiegen.