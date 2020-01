von Juliane Kühnemund

Mächtige abgebrochene Gesteinsbrocken liegen direkt am Rand der Bundesstraße 315. Beim Vorbeifahren beschleicht so manchen Autofahrer ein ungutes Gefühl und man stellt sich die Frage, ob und wann sich das nächste Felsstück lösen könnte und zu Tal beziehungsweise auf die Fahrbahn donnert.

Tragischer Vorfall

Aus der Luft gegriffen scheinen solche Vorstellungen nicht. Spätestens nach dem tragischen Vorfall auf der A 81 bei Trossingen, wo ein Autofahrer gegen einen auf die Fahrbahn gerutschten Felsen krachte und ums Leben kam, darf der Sicherheitsaspekt sicherlich hinterfragt werden.

Villingen-Schwenningen Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 81: Viele Strecken sind von Felsen bedroht Das könnte Sie auch interessieren

Und auffallend ist auch, dass einige der steinbruchartigen Abhänge an der B 315 durch Drahtgitter gesichert sind, andere jedoch – die aus Laiensicht betrachtet weit instabiler aussehen – eben nicht. Was sagen die für die Straßensicherheit zuständigen Behörden dazu?

Hier ist die Felswand abgesichert. | Bild: Juliane Kühnemund

Michael Swientek, Pressesprecher im Landratsamt Waldshut, erläuterte auf Nachfrage, dass die B 315 täglich im Rahmen der Streckenkontrolle durch die Straßenmeisterei Bonndorf kontrolliert wird. „Die Streckenkontrollen haben in diesem Bereich bisher noch keine größeren Steinschläge festgestellt, lediglich kleinere Steine, welche im Bankettbereich liegen blieben“, so Michael Swientek.

Fachfirma begutachtet Steinmaterial

Man sei sich jedoch darüber im Klaren, dass auch in diesem Bereich die Erosion durch Regen und Frost stetig fortschreite. Aus diesem Grund werden die Felswände wiederkehrend abschnittsweise von einer Fachfirma begutachtet und loses und labiles Steinmaterial abgetragen, so der Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Landkreis. Michael Swientek kündigte bereits an, dass in diesem Jahr wieder ein Abschnitt an der B 315 für eine Begutachtung und eine Felsräumung vorgesehen ist.

Aufgabenbereiche Als untere Verwaltungsbehörde übernimmt das Straßenbauamt mit den drei Straßenmeistereien vollumfänglich die betriebliche Unterhaltung und die bauliche Unterhaltung im Wege kleinerer Instandsetzungsmaßnahmen für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und ihrer Bestandteile inklusive der Brücken und Stützmauern im Landkreis Waldshut. Rund 150 Kilometer Bundes-, 350 Kilometer Landes- und 400 Kilometer Kreisstraßen in Höhenlagen von etwa 350 bis 1000 Meter ü. NN sind zu betreuen. Das Straßenbauamt ist zuständig für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Zur betrieblichen Unterhaltung gehören die Wartung, die Straßenreinigung, die Grün- und Gehölzpflege und die betriebstechnische Überwachung. Zur baulichen Unterhaltung zählen die Beseitigung örtlich begrenzter Schäden, sowie kleinflächige Instandsetzungsmaßnahmen im Interesse der Benutzbarkeit, Funktionsfähigkeit oder Substanzerhaltung. Die Straßenmeistereien mit insgesamt rund 80 Mitarbeitern gewährleisten außerdem eine regelmäßige Streckenwartung und -kontrolle und übernehmen den Winterdienst. Im Innerortsbereich liegt die Zuständigkeit der Reinigung und des Winterdienstes bei den Gemeinden. Das Straßenbauamt unterstützt die Gemeinden bei der Schneeräumung.

Voraussichtlich werde es für diese Arbeiten notwendig sein, die Bundesstraße mehrmals kurzzeitig, für etwa 15 bis 20 Minuten, beidseitig zu sperren. Sollten bei der Begutachtung ein oder mehrere Felsen auffällig sein und einer genaueren Begutachtung bedürfen, werde von Seiten des Straßenbauamtes ein Geologe hinzugezogen, der eventuell weitere Maßnahmen zur Sicherung der Felsen ausarbeitet, so Michael Swientek abschließend.