Bonndorf vor 49 Minuten

Wie geht es mit dem Bonndorfer Schwimmbad weiter? Jetzt werden ersteinmal 170.000 Euro investiert

Das Bonndorfer Schwimmbad ist teilweise in einem baulich schlechtem Zustand, die Technik ist veraltet. Daher macht sich die Stadtverwaltung Bonndorf Gedanken über die Zukunft des Schwimmbades. Jetzt stehen ersteinmal einige Investitionen an. Wie viel und in was investiert wird, erfahren Sie hier.