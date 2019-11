von Martha Weishaar

Kasperletheater ist der „11. 11.“ in Bonndorf keineswegs, auch wenn just solches angekündigt wird. „Wie immer! Kasperletheater in Bonndorf“ lautet nämlich die Losung für die Veranstaltung der Narren. Derweil verspricht die Einstimmung der Pflumeschlucker auf die Fasnet 2020 erneut ein lustiger Unterhaltungsabend auf bewährtem Niveau zu werden.

Die Narren halten an Traditionen fest. Also findet der „11. 11.“ in Bonndorf immer auch an diesem Tag statt. Selbst wenn es der erste Werktag der Woche ist, kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl treuer Narrenfreunde sich das Bühnenspektakel nicht entgehen lassen will. Das mündet traditionell in der Verkündigung des Mottos für die nächste Fasnet.

Drehbuch für Bühnenspektakel

Mit dem stets gleichen Wortlaut motiviert der Narrenvater das närrische Volk, sich auf die „warme Kuuscht“ zu setzen und närrische Ideen auszubrüten. Marco Johner nahm das wörtlich und seine „Kuuscht“ gehörig in Anspruch. Das ganze Jahr über notierte sich der Regisseur lokale Begebenheiten, die sich für das Drehbuch zum „11. 11.“ eignen. „Ich bruuch immer e weng Druck“, gibt der Narrenrat zu. Erst Ende September langte er zum Griffel, stellte dann aber binnen zwei Wochen die Show zusammen.

Marco Johner | Bild: Martha Weishaar

Seit Montag wird allabendlich geprobt. Mehr als 100 Akteure sind eingebunden, allein die Sprechrollen verteilen sich auf 40 Mitwirkende. Hinter den Kulissen sorgt seit etwa vier Jahrzehnten Michael Goldberg für reibungslosen Ablauf des Bühnenaufbaus. „Ich war schon Kulissenschieber, als Hermann Keßler Regie führte“, sagt der Narrendiener. „Früher war der Stellenwert des 11. 11. schon noch ein anderer“, blickt er zurück. Die Zahl der Mitwirkenden sei enorm gestiegen. Klar, dass da nicht immer alle bei jeder Probe dabei sein können. „Andererseits hatten wie längst nicht so gute Hilfsmittel wie heute.“

Eine Herausforderung

Über gute Ausstattung freut sich auch Techniker Michael Goldberg. Obschon die Kombination von Licht und Ton für den Laien eine Herausforderung ist. Kurt Waldvogel hatte ihn und Timo Salomon eingearbeitet. Gelegentlich hilft dieser noch aus. Als Probenzuschauer habe man ihn dereinst gebeten, Mikrofone zu halten, am Ende sei er am Mischpult gelandet, erzählt Kurt Waldvogel. Matthias Goldberg steigt heute noch der Blutdruck beim Gedanken an die erste Veranstaltung in der modernisierten Stadthalle. Alles war gründlich gecheckt, doch beim ersten Redner blieb der Ton weg. Irgendjemand war über einen Stecker gestolpert. Bis die Ursache gefunden war, purzelten die Stresshormone bei den Technikern gewaltig.

Michael Goldberg | Bild: Martha Weishaar

Stresshormone setzt zuweilen auch Souffleuse Michaela Wetz frei. Bis zur Aufführung kennt sie die Texte der Teilnehmer mehr oder weniger auswendig. Eine Herausforderung sind für sie allerdings diejenigen Darsteller, die ihre Texte spontan verändern. Dagegen ist zwar prinzipiell nichts einzuwenden, doch einzelne zeigen sich dabei besonders kreativ, was den Job der Souffleuse ganz schön erschwert.

Michaela Wetz | Bild: Martha Weishaar

Für alle Beteiligten gibt es noch viel zu tun, bis sich am Montagabend der Vorhang öffnet. „Mich freut besonders, dass die Themen ortsbezogen sind, irgendwie dreht sich alles um Bonndorf“, macht Narrenvater Clemens Podeswa im Vorfeld neugierig. Nichtsdestotrotz fehlt auch weltpolitische Prominenz nicht auf der Bühne.

Der Termin

„11.11“ , Montag, 11. November, 20 Uhr, Stadthalle Bonndorf. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse für 8 Euro bis einschließlich Freitag, 8. November, sowie an der Abendkasse für 9 Euro.